Дорожники устранили провал грунта в столице ЯНАО
В столице ЯНАО устранили провал грунта на улице Свердлова. Об этом агентству сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.
«Место инцидента огородили для безопасности горожан. Бригада „Салехардэнерго“ и дорожные службы разбираются в причинах провала грунта и работают над устранением ситуации», — сообщили в пресс-службе.
Позднее стало известно о завершении работ по ликвидации провала. Ранее URA.RU сообщало об обрушении асфальта на участке дороги Сургут-Салехард. Причиной происшествия стал разлом водовыпускной трубы на 1013 километре трассы.
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