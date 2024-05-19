19 мая 2024
18 мая 2024
17 мая 2024

В столице ЯНАО ликвидировали провал грунта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр ул Куйбышева. Курган, заграждение, знак дорожные работы
Дорожники устранили провал грунта в столице ЯНАО Фото:

В столице ЯНАО устранили провал грунта на улице Свердлова. Об этом агентству сообщили в пресс-службе администрации Салехарда.

«Место инцидента огородили для безопасности горожан. Бригада „Салехардэнерго“ и дорожные службы разбираются в причинах провала грунта и работают над устранением ситуации», — сообщили в пресс-службе.

Позднее стало известно о завершении работ по ликвидации провала. Ранее URA.RU сообщало об обрушении асфальта на участке дороги Сургут-Салехард. Причиной происшествия стал разлом водовыпускной трубы на 1013 километре трассы.

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В столице ЯНАО устранили провал грунта на улице Свердлова. Об этом агентству сообщили в пресс-службе администрации Салехарда. «Место инцидента огородили для безопасности горожан. Бригада „Салехардэнерго“ и дорожные службы разбираются в причинах провала грунта и работают над устранением ситуации», — сообщили в пресс-службе. Позднее стало известно о завершении работ по ликвидации провала. Ранее URA.RU сообщало об обрушении асфальта на участке дороги Сургут-Салехард. Причиной происшествия стал разлом водовыпускной трубы на 1013 километре трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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