В Салехарде Обдорская гимназия откроет новый корпус при храме. Фото

26 мая 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

В новом корпусе Обдорской гимназии организована двухуровневая библиотека Фото: Илья Московец © URA.RU Сегодня завершаются последние работы над корпусом Обдорской гимназии при Храме Преображения Господня. С 1 сентября в нем будут учиться более 200 школьников с 1-го по 8-й классы, сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский. «Обдорская гимназия готовится открыть дополнительный учебный корпус при Храме Преображения Господня. 1 сентября занятия для 200 ребятишек (с 1 по 8 классы) пройдут уже в новом корпусе при Храме. Сегодня активно идет заявочная кампания», — написал Титовский в своем telegram-канале. В новом корпусе расположено 12 учебных кабинетов, спортивный зал, студия хореографии, двухуровневая библиотека с читальным залом, комната отдыха, кинозал, игровые зоны, медблок, столовая и комнаты для дневного сна. Дети смогут находиться в школе с 08:30 до 17:30. Все время в учебном заведении будет действовать повышенная система безопасности. Ранее салехардскую Обдорскую гимназию реорганизовывали. Она снова разделилась на две: корпус на улице Республики стал Школой № 5, а корпус на улице Губкина сохранил прежнее название. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня завершаются последние работы над корпусом Обдорской гимназии при Храме Преображения Господня. С 1 сентября в нем будут учиться более 200 школьников с 1-го по 8-й классы, сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский. «Обдорская гимназия готовится открыть дополнительный учебный корпус при Храме Преображения Господня. 1 сентября занятия для 200 ребятишек (с 1 по 8 классы) пройдут уже в новом корпусе при Храме. Сегодня активно идет заявочная кампания», — написал Титовский в своем telegram-канале. В новом корпусе расположено 12 учебных кабинетов, спортивный зал, студия хореографии, двухуровневая библиотека с читальным залом, комната отдыха, кинозал, игровые зоны, медблок, столовая и комнаты для дневного сна. Дети смогут находиться в школе с 08:30 до 17:30. Все время в учебном заведении будет действовать повышенная система безопасности. Ранее салехардскую Обдорскую гимназию реорганизовывали. Она снова разделилась на две: корпус на улице Республики стал Школой № 5, а корпус на улице Губкина сохранил прежнее название.