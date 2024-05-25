Сегодня завершаются последние работы над корпусом Обдорской гимназии при Храме Преображения Господня. С 1 сентября в нем будут учиться более 200 школьников с 1-го по 8-й классы, сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский.
«Обдорская гимназия готовится открыть дополнительный учебный корпус при Храме Преображения Господня. 1 сентября занятия для 200 ребятишек (с 1 по 8 классы) пройдут уже в новом корпусе при Храме. Сегодня активно идет заявочная кампания», — написал Титовский в своем telegram-канале.
В новом корпусе расположено 12 учебных кабинетов, спортивный зал, студия хореографии, двухуровневая библиотека с читальным залом, комната отдыха, кинозал, игровые зоны, медблок, столовая и комнаты для дневного сна. Дети смогут находиться в школе с 08:30 до 17:30. Все время в учебном заведении будет действовать повышенная система безопасности.
Ранее салехардскую Обдорскую гимназию реорганизовывали. Она снова разделилась на две: корпус на улице Республики стал Школой № 5, а корпус на улице Губкина сохранил прежнее название.
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Сегодня завершаются последние работы над корпусом Обдорской гимназии при Храме Преображения Господня. С 1 сентября в нем будут учиться более 200 школьников с 1-го по 8-й классы, сообщил мэр Салехарда Алексей Титовский. «Обдорская гимназия готовится открыть дополнительный учебный корпус при Храме Преображения Господня. 1 сентября занятия для 200 ребятишек (с 1 по 8 классы) пройдут уже в новом корпусе при Храме. Сегодня активно идет заявочная кампания», — написал Титовский в своем telegram-канале. В новом корпусе расположено 12 учебных кабинетов, спортивный зал, студия хореографии, двухуровневая библиотека с читальным залом, комната отдыха, кинозал, игровые зоны, медблок, столовая и комнаты для дневного сна. Дети смогут находиться в школе с 08:30 до 17:30. Все время в учебном заведении будет действовать повышенная система безопасности. Ранее салехардскую Обдорскую гимназию реорганизовывали. Она снова разделилась на две: корпус на улице Республики стал Школой № 5, а корпус на улице Губкина сохранил прежнее название.