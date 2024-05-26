26 мая 2024

В Тюмени ограничат движение на съезде с Мельникайте

© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд будет осуществляться по улице Хабаровской
Объезд будет осуществляться по улице Хабаровской Фото:

В Тюмени 28 мая на шесть часов ограничат движение на съезде с Мельникайте на Дамбовскую. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. 

«28 мая с 00:00 до 6:00 будет ограничено движение на съезде с улицы Мельникайте на Дамбовскую, при движении с улицы Харьковской в Тюмени. Объезд по улице Хабаровской», — указано в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекроют дороги на улицах Советской с 18 мая по 21 июня и Елецкой с 21 мая по 10 июня. Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети.

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В Тюмени 28 мая на шесть часов ограничат движение на съезде с Мельникайте на Дамбовскую. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.  «28 мая с 00:00 до 6:00 будет ограничено движение на съезде с улицы Мельникайте на Дамбовскую, при движении с улицы Харьковской в Тюмени. Объезд по улице Хабаровской», — указано в сообщении ведомства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекроют дороги на улицах Советской с 18 мая по 21 июня и Елецкой с 21 мая по 10 июня. Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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