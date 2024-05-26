В Тюмени ограничат движение на съезде с Мельникайте

Объезд будет осуществляться по улице Хабаровской
В Тюмени 28 мая на шесть часов ограничат движение на съезде с Мельникайте на Дамбовскую. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«28 мая с 00:00 до 6:00 будет ограничено движение на съезде с улицы Мельникайте на Дамбовскую, при движении с улицы Харьковской в Тюмени. Объезд по улице Хабаровской», — указано в сообщении ведомства.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекроют дороги на улицах Советской с 18 мая по 21 июня и Елецкой с 21 мая по 10 июня. Движение ограничат из-за реконструкции трубопровода теплосети.
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