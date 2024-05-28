Протест в курганской больнице, отставка Чернышева и борьба с паводком: главное за 28 мая

В Курганской области за сути сгорела крыша у дома в Большом Чаусово, набережную обработали после паводка, а начальник антикоррупционного управления регионального УМВД Чернышев ушел в отставку. О том, что в регионе произошло за 28 мая, расскажем в сбойке.
Пожар в Большом Чаусово
В селе Большое Чаусово Кетовского округа (Курганская область) загорелась крыша недостроенного дома. Жилые строения тогда не были затронуты. На месте работали пожарные.
«Чистая» набережная
В Кургане после наводнения провели дезинфекцию на всем протяжении набережной реки Тобол. Обработка было по всей набережной до комплекса «Царево городище».
Чернышев ушел в отставку
Начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, полковник Евгений Чернышев уволился с должности. Об этом сообщают источники из числа бывших силовиков. О возможных намерениях Чернышева оставить службу URA.RU сообщало в начале апреля.
Вода в Кургане отступает
В Кургане продолжается борьба с последствиями паводка. За сутки в городе удалось освободить от воды десятки жилых домов и дачных участков. Уровень воды в Тоболе уменьшается. Если 27 мая он достигал отметки в 510 сантиметров, то на утро 28 мая зафиксировано уже 498 сантиметров.
Награды от губернатор Шумкова
Губернатор Курганской области Вадим Шумков пришел на заседание областной думы, чтобы поздравить депутатов с 30-летним юбилеем регионального парламента. Лучшим депутатам он вручил почетные грамоты и благодарственные письма правительства региона.
Горячую воду включили, но не везде
В Кургане после коммунальных работе запустят горячее водоснабжение в домах. Однако вода появится не у всех: десяткам жителей домов по улице 9 Мая придется пока посидеть без воды. Полный список, где горячее водоснабжение не будет включено в срок, собрано тут.
Курганские школьники сдавали ЕГЭ
В Курганской области началась сдача ЕГЭ по русскому языку для выпускников школ. Более трех тысяч учеников 11 классов приступили к экзамену, который продлится 3,5 часа. При этом, курганские учителя получили рекомендации по преподаванию своих предметов, чтобы ученики могли без проблем сдать важный экзамен.
Гастрофестиваль в Кургане
В Кургане на День России пройдет Межрегиональный фестиваль «Русское поле». Для певцов пройдет конкурс казачьей песни, а для любителей поесть — гастрофестиваль с пирогами.
«Криминальный округ»
В Сафакулевском районном суде увеличилось число рассматриваемых уголовных дел, связанных с нарушением половой неприкосновенности личности. По данным судьи, такая тенденция в курганском округе сложилась за последние два года.
Полицейские вернулись с Ингушетии
Сводный отряд полиции вернулся в Кургане из служебной командировки в Ингушетию. Бойцов отряда, чьи коллеги погибли в ходе перестрелки в Карачаево-Черкесии, встречал начальник УМВД региона Дмитрий Свинов, руководители управления и родственники.
Протест в курганской больнице
Коллектив Шадринского областного противотуберкулезного диспансера выступил против плана по оптимизации больницы путем присоединения к Курганскому тубдиспансеру. Медики боятся остаться без работы, а пациентов оставить без лечения. Обращение они направили местному правозащитнику Александру Андрюкову.
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