В Кургане после наводнения провели дезинфекцию на всем протяжении набережной реки Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«В Кургане продолжаются работы по устранению последствий наводнения. Были проведены работы по дезинфекции на всем протяжении набережной Тобола от гидроузла до культурно-исторического комплекса „Царево городище“», — сообщили в telegram-канале администрации.
Набережная была обработана спецраствором хлорной извести. Подобным образом был обработан тротуар на шоссе имени Тюнина, включая велодорожку.
Сообщалось, что на территориях Курганской области провели дезинфекцию тысяч жилых домов. В пробах воды, которых было сделано свыше 1,7 тысячи, не было обнаружено опасных вирусов.
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Кургане после наводнения провели дезинфекцию на всем протяжении набережной реки Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В Кургане продолжаются работы по устранению последствий наводнения. Были проведены работы по дезинфекции на всем протяжении набережной Тобола от гидроузла до культурно-исторического комплекса „Царево городище“», — сообщили в telegram-канале администрации. Набережная была обработана спецраствором хлорной извести. Подобным образом был обработан тротуар на шоссе имени Тюнина, включая велодорожку. Сообщалось, что на территориях Курганской области провели дезинфекцию тысяч жилых домов. В пробах воды, которых было сделано свыше 1,7 тысячи, не было обнаружено опасных вирусов.