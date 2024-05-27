Набережная была затоплена во время наводнения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане после наводнения провели дезинфекцию на всем протяжении набережной реки Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В Кургане продолжаются работы по устранению последствий наводнения. Были проведены работы по дезинфекции на всем протяжении набережной Тобола от гидроузла до культурно-исторического комплекса „Царево городище“», — сообщили в telegram-канале администрации.

Набережная была обработана спецраствором хлорной извести. Подобным образом был обработан тротуар на шоссе имени Тюнина, включая велодорожку.

Сообщалось, что на территориях Курганской области провели дезинфекцию тысяч жилых домов. В пробах воды, которых было сделано свыше 1,7 тысячи, не было обнаружено опасных вирусов.

Набережную обработали раствором хлорной извести Фото: администрация Кургана, telegram-канал