27 мая 2024

Набережную в Кургане обработали после наводнения. Фото

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Набережная Тобола. Курган, набережная тобола
Набережная была затоплена во время наводнения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане после наводнения провели дезинфекцию на всем протяжении набережной реки Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В Кургане продолжаются работы по устранению последствий наводнения. Были проведены работы по дезинфекции на всем протяжении набережной Тобола от гидроузла до культурно-исторического комплекса „Царево городище“», — сообщили в telegram-канале администрации.

Набережная была обработана спецраствором хлорной извести. Подобным образом был обработан тротуар на шоссе имени Тюнина, включая велодорожку.

Сообщалось, что на территориях Курганской области провели дезинфекцию тысяч жилых домов. В пробах воды, которых было сделано свыше 1,7 тысячи, не было обнаружено опасных вирусов.

Набережную обработали раствором хлорной извести
Набережную обработали раствором хлорной извести

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В Кургане после наводнения провели дезинфекцию на всем протяжении набережной реки Тобол. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «В Кургане продолжаются работы по устранению последствий наводнения. Были проведены работы по дезинфекции на всем протяжении набережной Тобола от гидроузла до культурно-исторического комплекса „Царево городище“», — сообщили в telegram-канале администрации. Набережная была обработана спецраствором хлорной извести. Подобным образом был обработан тротуар на шоссе имени Тюнина, включая велодорожку. Сообщалось, что на территориях Курганской области провели дезинфекцию тысяч жилых домов. В пробах воды, которых было сделано свыше 1,7 тысячи, не было обнаружено опасных вирусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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