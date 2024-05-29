В Курганской области закрыли дорогу из-за уровня воды и разрушения покрытия

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Проезд ограничили в целях безопасности
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Паводок-2024 в Курганской области

В Курганской области временно закрыли проезд по дороге Белозерское — Боровское. По данным окружной мэрии, на участке фиксируют перелив воды, а дорожное полотно было повреждено.

«Движение на участке межмуниципальной автомобильной дороги Белозерское — Боровское временно перекрыто в целях безопасности. Здесь все еще сохраняется перелив воды, обнаружены нарушения целостности дорожного полотна, что может спровоцировать аварии», — написано в telegram-канале ведомства.

В администрации добавили, что решение об открытии проезда будут принято после проверки. Обследование дороги проведут в ближайшее время.

Ранее в Катайске, Далматово и Шадринске отметили рост уровня воды в реке Исеть. Такими данными поделились специалисты Курганского ЦГМС.

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В Курганской области временно закрыли проезд по дороге Белозерское — Боровское. По данным окружной мэрии, на участке фиксируют перелив воды, а дорожное полотно было повреждено. «Движение на участке межмуниципальной автомобильной дороги Белозерское — Боровское временно перекрыто в целях безопасности. Здесь все еще сохраняется перелив воды, обнаружены нарушения целостности дорожного полотна, что может спровоцировать аварии», — написано в telegram-канале ведомства. В администрации добавили, что решение об открытии проезда будут принято после проверки. Обследование дороги проведут в ближайшее время. Ранее в Катайске, Далматово и Шадринске отметили рост уровня воды в реке Исеть. Такими данными поделились специалисты Курганского ЦГМС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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