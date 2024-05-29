В Курганской области закрыли дорогу из-за уровня воды и разрушения покрытия

В Курганской области временно закрыли проезд по дороге Белозерское — Боровское. По данным окружной мэрии, на участке фиксируют перелив воды, а дорожное полотно было повреждено.
«Движение на участке межмуниципальной автомобильной дороги Белозерское — Боровское временно перекрыто в целях безопасности. Здесь все еще сохраняется перелив воды, обнаружены нарушения целостности дорожного полотна, что может спровоцировать аварии», — написано в telegram-канале ведомства.
В администрации добавили, что решение об открытии проезда будут принято после проверки. Обследование дороги проведут в ближайшее время.
Ранее в Катайске, Далматово и Шадринске отметили рост уровня воды в реке Исеть. Такими данными поделились специалисты Курганского ЦГМС.
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