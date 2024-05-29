29 мая 2024

В центре Тюмени займутся реновацией Литературного бульвара

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка Литературного бульвара. Тюмень, волонтеры, волонтеры работают
Основная сложность реновации бульвара состоит в том, то под ним находится паркинг Фото:

В центре Тюмени планируют обновить вид Литературного бульвара. Об этом во время пресс-конференции заявил основатель редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник.

«Площадь бульвара около пяти тысяч квадратов. Чтобы с ним что-то сделать, в лучшем случае необходимо 15 млн рублей. Нельзя сказать, что у нас эти деньги лежат на счету и мы прямо сейчас можем приступить к работам. Сделаем первый этап, в следующем году будем продолжать вести диалоги с властью. Пока это начало пути», — рассказал Колесник.

Он отметил, что основная сложность реновации бульвара состоит в том, то под ним находится паркинг. Со временем территория разрушается, особенно — ступени на подъеме.

Архитекторам предложили разработать концепцию обновленного бульвара. Автор лучшей идеи получит 150 тысяч рублей.

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В центре Тюмени планируют обновить вид Литературного бульвара. Об этом во время пресс-конференции заявил основатель редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник. «Площадь бульвара около пяти тысяч квадратов. Чтобы с ним что-то сделать, в лучшем случае необходимо 15 млн рублей. Нельзя сказать, что у нас эти деньги лежат на счету и мы прямо сейчас можем приступить к работам. Сделаем первый этап, в следующем году будем продолжать вести диалоги с властью. Пока это начало пути», — рассказал Колесник. Он отметил, что основная сложность реновации бульвара состоит в том, то под ним находится паркинг. Со временем территория разрушается, особенно — ступени на подъеме. Архитекторам предложили разработать концепцию обновленного бульвара. Автор лучшей идеи получит 150 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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