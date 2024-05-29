В центре Тюмени займутся реновацией Литературного бульвара

30 мая 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

Основная сложность реновации бульвара состоит в том, то под ним находится паркинг Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени планируют обновить вид Литературного бульвара. Об этом во время пресс-конференции заявил основатель редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник. «Площадь бульвара около пяти тысяч квадратов. Чтобы с ним что-то сделать, в лучшем случае необходимо 15 млн рублей. Нельзя сказать, что у нас эти деньги лежат на счету и мы прямо сейчас можем приступить к работам. Сделаем первый этап, в следующем году будем продолжать вести диалоги с властью. Пока это начало пути», — рассказал Колесник. Он отметил, что основная сложность реновации бульвара состоит в том, то под ним находится паркинг. Со временем территория разрушается, особенно — ступени на подъеме. Архитекторам предложили разработать концепцию обновленного бульвара. Автор лучшей идеи получит 150 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Тюмени планируют обновить вид Литературного бульвара. Об этом во время пресс-конференции заявил основатель редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник. «Площадь бульвара около пяти тысяч квадратов. Чтобы с ним что-то сделать, в лучшем случае необходимо 15 млн рублей. Нельзя сказать, что у нас эти деньги лежат на счету и мы прямо сейчас можем приступить к работам. Сделаем первый этап, в следующем году будем продолжать вести диалоги с властью. Пока это начало пути», — рассказал Колесник. Он отметил, что основная сложность реновации бульвара состоит в том, то под ним находится паркинг. Со временем территория разрушается, особенно — ступени на подъеме. Архитекторам предложили разработать концепцию обновленного бульвара. Автор лучшей идеи получит 150 тысяч рублей.