В Курганской области на дальнобойщиков с перегрузом устроят массовую облаву

На территории Курганской области проходит крупномасштабное специальное рейдовое мероприятие, организованное региональным территориальным отделением Ространснадзора. Целью акции является контроль за движением большегрузного транспорта, соблюдением законодательства по транспортной безопасности и лицензионных требований пассажирских перевозок.
«Это экипажи из Ямала, Ханты-Мансийска, Тюмени, Челябинска и Екатеринбурга. Главная цель операции — надзор за обеспечением безопасности не только движения, но и иных обязательных требований в сфере транспорта», — отметил Сергей Фомин, руководитель межрегионального территориального управления Ространснадзора по УрФО. Проверки проводятся с 29 мая по 7 июня.
В рамках рейда «Ветер Зауралья» проводится весогабаритный контроль, осуществляется проверка системы транспортной безопасности на общественном транспорте и при международных перевозках. Особое внимание уделяется организованным перевозкам детей.
«В ходе рейда будет проверена система транспортной безопасности на общественном транспорте, при международных и межрегиональных перевозках. Наша задача — проводить такую работу, чтобы сами перевозчики в будущем были инициаторами в соблюдении обязательных требований», — рассказал начальник курганского территориального отдела Олег Седельников. В ведомстве предупредили о больших штрафах за нарушения. В смотре накануне рейда принимали участие депутаты областной думы, которым поступают жалобы на нарушения на курганских дорогах.
В Курган прибыли сотрудники Ространснадзора для проведения проверок
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На территории Курганской области проходит крупномасштабное специальное рейдовое мероприятие, организованное региональным территориальным отделением Ространснадзора. Целью акции является контроль за движением большегрузного транспорта, соблюдением законодательства по транспортной безопасности и лицензионных требований пассажирских перевозок. «Это экипажи из Ямала, Ханты-Мансийска, Тюмени, Челябинска и Екатеринбурга. Главная цель операции — надзор за обеспечением безопасности не только движения, но и иных обязательных требований в сфере транспорта», — отметил Сергей Фомин, руководитель межрегионального территориального управления Ространснадзора по УрФО. Проверки проводятся с 29 мая по 7 июня. В рамках рейда «Ветер Зауралья» проводится весогабаритный контроль, осуществляется проверка системы транспортной безопасности на общественном транспорте и при международных перевозках. Особое внимание уделяется организованным перевозкам детей. «В ходе рейда будет проверена система транспортной безопасности на общественном транспорте, при международных и межрегиональных перевозках. Наша задача — проводить такую работу, чтобы сами перевозчики в будущем были инициаторами в соблюдении обязательных требований», — рассказал начальник курганского территориального отдела Олег Седельников. В ведомстве предупредили о больших штрафах за нарушения. В смотре накануне рейда принимали участие депутаты областной думы, которым поступают жалобы на нарушения на курганских дорогах.