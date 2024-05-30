Путин прокомментировал окончание спецоперации на Украине

Путин не обозначил точных сроков окончания СВО на Украине
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир
Путин не назвал дат окончания СВО на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин во время общения с семьей из Донецка, отвечая на их вопрос о сроках окончания СВО на Украине, не назвал точных дат. По его словам, в итоге «все встанет на места». Такое заявление он сделал в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

«Обязательно так и будет все, в конечном итоге все встанет на свои места», — заявил Путин во время общения с семьей из Донецка на встрече. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Семья из Донецка отметила, что пока не загадывает на будущее о каких-либо делах и планах. Они добавили, что теряют надежду на лучшее.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что окончание СВО станет первым шагом к выстраиванию новых международных отношений. Он добавил, что выполнение целей спецоперации поможет созданию инструментов для обеспечения мировой безопасности.

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Президент РФ Владимир Путин во время общения с семьей из Донецка, отвечая на их вопрос о сроках окончания СВО на Украине, не назвал точных дат. По его словам, в итоге «все встанет на места». Такое заявление он сделал в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Обязательно так и будет все, в конечном итоге все встанет на свои места», — заявил Путин во время общения с семьей из Донецка на встрече. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Семья из Донецка отметила, что пока не загадывает на будущее о каких-либо делах и планах. Они добавили, что теряют надежду на лучшее. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что окончание СВО станет первым шагом к выстраиванию новых международных отношений. Он добавил, что выполнение целей спецоперации поможет созданию инструментов для обеспечения мировой безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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