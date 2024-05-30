Путин прокомментировал окончание спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин во время общения с семьей из Донецка, отвечая на их вопрос о сроках окончания СВО на Украине, не назвал точных дат. По его словам, в итоге «все встанет на места». Такое заявление он сделал в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
«Обязательно так и будет все, в конечном итоге все встанет на свои места», — заявил Путин во время общения с семьей из Донецка на встрече. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Семья из Донецка отметила, что пока не загадывает на будущее о каких-либо делах и планах. Они добавили, что теряют надежду на лучшее.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что окончание СВО станет первым шагом к выстраиванию новых международных отношений. Он добавил, что выполнение целей спецоперации поможет созданию инструментов для обеспечения мировой безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.