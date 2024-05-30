Путин прокомментировал окончание спецоперации на Украине

Путин не обозначил точных сроков окончания СВО на Украине

30 мая 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

Путин не назвал дат окончания СВО на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин во время общения с семьей из Донецка, отвечая на их вопрос о сроках окончания СВО на Украине, не назвал точных дат. По его словам, в итоге «все встанет на места». Такое заявление он сделал в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Обязательно так и будет все, в конечном итоге все встанет на свои места», — заявил Путин во время общения с семьей из Донецка на встрече. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Семья из Донецка отметила, что пока не загадывает на будущее о каких-либо делах и планах. Они добавили, что теряют надежду на лучшее. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что окончание СВО станет первым шагом к выстраиванию новых международных отношений. Он добавил, что выполнение целей спецоперации поможет созданию инструментов для обеспечения мировой безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин во время общения с семьей из Донецка, отвечая на их вопрос о сроках окончания СВО на Украине, не назвал точных дат. По его словам, в итоге «все встанет на места». Такое заявление он сделал в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». «Обязательно так и будет все, в конечном итоге все встанет на свои места», — заявил Путин во время общения с семьей из Донецка на встрече. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Семья из Донецка отметила, что пока не загадывает на будущее о каких-либо делах и планах. Они добавили, что теряют надежду на лучшее. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что окончание СВО станет первым шагом к выстраиванию новых международных отношений. Он добавил, что выполнение целей спецоперации поможет созданию инструментов для обеспечения мировой безопасности.