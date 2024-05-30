Дороги перекроют в городе из-а велофестиваля
В центре Тюмени на полдня перекроют несколько улиц из-за проведения велофестиваля. Об этом сообщает администрация города.
«В связи с проведением спортивного мероприятия в рамках ежегодного тюменского велофестиваля 12 июня в период с 08:00 до 16:00 будет прекращено движение транспорта по нескольким участкам автомобильных дорог», — указано в сообщении. Дороги перекроют в следующих районах:
- ул. 8 Марта на участке от ул. Советской до ул. Республики;
- ул. Водопроводная на участке от ул. Советской до ул. Республики;
- ул. Володарского на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной;
- ул. Хохрякова на участке от ул. Первомайской до ул. 8 Марта.
Водителям предлагают заранее выбирать объездные маршруты. Для обхода перекрытия предлагается использовать соседние улицы.
Схема перекрытия дорог на 12 июня
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