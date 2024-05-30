30 мая 2024

Центр Тюмени перекроют из-за спортсменов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги перекроют в городе из-а велофестиваля
Дороги перекроют в городе из-а велофестиваля Фото:

В центре Тюмени на полдня перекроют несколько улиц из-за проведения велофестиваля. Об этом сообщает администрация города.

«В связи с проведением спортивного мероприятия в рамках ежегодного тюменского велофестиваля 12 июня в период с 08:00 до 16:00 будет прекращено движение транспорта по нескольким участкам автомобильных дорог», — указано в сообщении. Дороги перекроют в следующих районах:

  • ул. 8 Марта на участке от ул. Советской до ул. Республики;
  • ул. Водопроводная на участке от ул. Советской до ул. Республики;
  • ул. Володарского на участке от ул. 8 Марта до ул. Водопроводной;
  • ул. Хохрякова на участке от ул. Первомайской до ул. 8 Марта.

Водителям предлагают заранее выбирать объездные маршруты. Для обхода перекрытия предлагается использовать соседние улицы.

Схема перекрытия дорог на 12 июня
Схема перекрытия дорог на 12 июня
Фото:

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В центре Тюмени на полдня перекроют несколько улиц из-за проведения велофестиваля. Об этом сообщает администрация города. «В связи с проведением спортивного мероприятия в рамках ежегодного тюменского велофестиваля 12 июня в период с 08:00 до 16:00 будет прекращено движение транспорта по нескольким участкам автомобильных дорог», — указано в сообщении. Дороги перекроют в следующих районах: Водителям предлагают заранее выбирать объездные маршруты. Для обхода перекрытия предлагается использовать соседние улицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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