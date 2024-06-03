03 июня 2024

В Тюмени два человека пострадали при пожаре в жилом доме. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел днем 4 июня
Пожар произошел днем 4 июня Фото:

В Тюмени на улице Жданова загорелся жилой дом. В результате происшествия два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«На месте вызова работают шесть единиц техники, 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. По предварительным данным, на пожаре пострадали два человека», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным источников URA.RU, в Заречном районе загорелись дом и баня. Сейчас ведутся работы по тушению пожара.

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В Тюмени на улице Жданова загорелся жилой дом. В результате происшествия два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «На месте вызова работают шесть единиц техники, 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. По предварительным данным, на пожаре пострадали два человека», — сообщили в пресс-службе ведомства. По данным источников URA.RU, в Заречном районе загорелись дом и баня. Сейчас ведутся работы по тушению пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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