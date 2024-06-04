04 июня 2024

Курганец похвастался уловом на озере Ачикуль. Фото

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Житель Кургана наловил ведро рыбы на озере недалеко от города (архивное фото)
Житель Кургана наловил ведро рыбы на озере недалеко от города (архивное фото) Фото:

Житель Курганской области похвастался богатым уловом рыбы с озера Ачикуль. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.

«Улов с озера Ачикуль в Белозерском округе. Мог бы еще наловить, да всю рыбу не выловишь», — сообщил курганец в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению рыбак прикрепил фото улова.

В комментариях к посту курганцы подтвердили, что рыбы в озере Ачикуль действительно много. Однако рыбаки заметили, что она в основном мелкая.

Улов с озера Ачикуль в Белозерском округе
Улов с озера Ачикуль в Белозерском округе
Фото:

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Житель Курганской области похвастался богатым уловом рыбы с озера Ачикуль. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети. «Улов с озера Ачикуль в Белозерском округе. Мог бы еще наловить, да всю рыбу не выловишь», — сообщил курганец в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению рыбак прикрепил фото улова. В комментариях к посту курганцы подтвердили, что рыбы в озере Ачикуль действительно много. Однако рыбаки заметили, что она в основном мелкая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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