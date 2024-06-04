Житель Кургана наловил ведро рыбы на озере недалеко от города (архивное фото)
Житель Курганской области похвастался богатым уловом рыбы с озера Ачикуль. Об этом любитель рыбалки рассказал в соцсети.
«Улов с озера Ачикуль в Белозерском округе. Мог бы еще наловить, да всю рыбу не выловишь», — сообщил курганец в паблике «Рыбалка в Кургане 45» в соцсети «ВКонтакте». К сообщению рыбак прикрепил фото улова.
В комментариях к посту курганцы подтвердили, что рыбы в озере Ачикуль действительно много. Однако рыбаки заметили, что она в основном мелкая.
Улов с озера Ачикуль в Белозерском округе
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