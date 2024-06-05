В Госдуме дали прогноз по снижению ключевой ставки

Аксаков: Центробанк с сентября планирует приступить к снижению ключевой ставки

05 июня 2024 в 07:13 Размер текста - 17 +

Центробанк не намерен в ближайшее время снижать ключевую ставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центробанк с сентября может приступить к снижению ключевой ставки. С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Ясно, что наращивать расходные обязательства государство будет очень аккуратно, соответственно, инфляция будет под контролем. Если будет она под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в третьем квартале, то есть начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку», — подчеркнул Анатолий Аксаков на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает ТАСС. Тем не менее он добавил, что сейчас не стоит рассчитывать на снижение ключевой ставки, так как инфляция продолжает оставаться на высоком уровне. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 7 июня. Экономисты предполагают, что ее вновь могут повысить на один процент. Сейчас она составляет 16%. На таком уровне ставка держится с декабря 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк с сентября может приступить к снижению ключевой ставки. С таким мнением выступил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Ясно, что наращивать расходные обязательства государство будет очень аккуратно, соответственно, инфляция будет под контролем. Если будет она под контролем, значит, и у Центрального банка появится возможность в третьем квартале, то есть начиная, например, с сентября, постепенно снижать ключевую ставку», — подчеркнул Анатолий Аксаков на полях Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Его слова передает ТАСС. Тем не менее он добавил, что сейчас не стоит рассчитывать на снижение ключевой ставки, так как инфляция продолжает оставаться на высоком уровне. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 7 июня. Экономисты предполагают, что ее вновь могут повысить на один процент. Сейчас она составляет 16%. На таком уровне ставка держится с декабря 2023 года.