Рабочие, которые ремонтируют мост в Кургане, раскрыли, когда закончат работы

На главном мосту Кургана, ведущем в Заозерный, закончат работы до зимы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мост на проспекте Маршала Голикова. Курган, Проспект Маршала Голикова
Мост на проспекте имени Маршала Голикова планируют открыть до 1 декабря 2024 года Фото:

Работы на мосту через реку Черную на проспекте имени Маршала Голикова будут завершены до 1 декабря. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали строители, которые занимаются ремонтом второй части путепровода на месте событий.

«Голиковский мост, как сообщают рабочие, планируется завершить до начала зимы. По их словам, до 1 декабря вторая часть путепровода будет открыта», — передает корреспондент, пообщавшийся со строителями. Сейчас на второй части моста открыто движение по трем полосам — одна в центр город и две в Заозерный.

Ранее URA.RU писало, что одна из частей моста имени Маршала Голикова полностью перекрыта для проведения ремонта. Со 2 июня было запущено движение по нечетной стороне моста, в то время как четная сторона была закрыта для проезда. Пешеходы могут двигаться по нечетной стороне проспекта. Капитальный ремонт Голиковского путепровода проходит с октября 2023 года.

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Работы на мосту через реку Черную на проспекте имени Маршала Голикова будут завершены до 1 декабря. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали строители, которые занимаются ремонтом второй части путепровода на месте событий. «Голиковский мост, как сообщают рабочие, планируется завершить до начала зимы. По их словам, до 1 декабря вторая часть путепровода будет открыта», — передает корреспондент, пообщавшийся со строителями. Сейчас на второй части моста открыто движение по трем полосам — одна в центр город и две в Заозерный. Ранее URA.RU писало, что одна из частей моста имени Маршала Голикова полностью перекрыта для проведения ремонта. Со 2 июня было запущено движение по нечетной стороне моста, в то время как четная сторона была закрыта для проезда. Пешеходы могут двигаться по нечетной стороне проспекта. Капитальный ремонт Голиковского путепровода проходит с октября 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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