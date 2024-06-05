Рабочие, которые ремонтируют мост в Кургане, раскрыли, когда закончат работы

На главном мосту Кургана, ведущем в Заозерный, закончат работы до зимы

05 июня 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Мост на проспекте имени Маршала Голикова планируют открыть до 1 декабря 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работы на мосту через реку Черную на проспекте имени Маршала Голикова будут завершены до 1 декабря. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали строители, которые занимаются ремонтом второй части путепровода на месте событий. «Голиковский мост, как сообщают рабочие, планируется завершить до начала зимы. По их словам, до 1 декабря вторая часть путепровода будет открыта», — передает корреспондент, пообщавшийся со строителями. Сейчас на второй части моста открыто движение по трем полосам — одна в центр город и две в Заозерный. Ранее URA.RU писало, что одна из частей моста имени Маршала Голикова полностью перекрыта для проведения ремонта. Со 2 июня было запущено движение по нечетной стороне моста, в то время как четная сторона была закрыта для проезда. Пешеходы могут двигаться по нечетной стороне проспекта. Капитальный ремонт Голиковского путепровода проходит с октября 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работы на мосту через реку Черную на проспекте имени Маршала Голикова будут завершены до 1 декабря. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали строители, которые занимаются ремонтом второй части путепровода на месте событий. «Голиковский мост, как сообщают рабочие, планируется завершить до начала зимы. По их словам, до 1 декабря вторая часть путепровода будет открыта», — передает корреспондент, пообщавшийся со строителями. Сейчас на второй части моста открыто движение по трем полосам — одна в центр город и две в Заозерный. Ранее URA.RU писало, что одна из частей моста имени Маршала Голикова полностью перекрыта для проведения ремонта. Со 2 июня было запущено движение по нечетной стороне моста, в то время как четная сторона была закрыта для проезда. Пешеходы могут двигаться по нечетной стороне проспекта. Капитальный ремонт Голиковского путепровода проходит с октября 2023 года.