08 июня 2024

В Тюмени 60-летний водитель питбайка столкнулся с машиной и погиб. Видео

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Водитель питбайка вылетел в кювет и погиб Фото:

В Тюмени на улице Воронинские горки 60-летний водитель питбайка столкнулся с машиной Skoda и умер. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

«Skoda и питбайк столкнулись на улице Воронинские горки в Тюмени. 60-летний водитель питбайка погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Момент ДТП заснял на видео регистратор проезжающего автомобиля. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.

На видеоролике видно, как 60-летний мужчина влетел в машину, которая поворачивала налево. В результате водитель питбайка отлетел в кювет.

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В Тюмени на улице Воронинские горки 60-летний водитель питбайка столкнулся с машиной Skoda и умер. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД. «Skoda и питбайк столкнулись на улице Воронинские горки в Тюмени. 60-летний водитель питбайка погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Момент ДТП заснял на видео регистратор проезжающего автомобиля. Обстоятельства аварии сейчас выясняются. На видеоролике видно, как 60-летний мужчина влетел в машину, которая поворачивала налево. В результате водитель питбайка отлетел в кювет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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