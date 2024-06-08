Водитель питбайка вылетел в кювет и погиб
В Тюмени на улице Воронинские горки 60-летний водитель питбайка столкнулся с машиной Skoda и умер. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.
«Skoda и питбайк столкнулись на улице Воронинские горки в Тюмени. 60-летний водитель питбайка погиб», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Момент ДТП заснял на видео регистратор проезжающего автомобиля. Обстоятельства аварии сейчас выясняются.
На видеоролике видно, как 60-летний мужчина влетел в машину, которая поворачивала налево. В результате водитель питбайка отлетел в кювет.
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