В Кургане произошло жесткое ДТП на перекрестке (архивное фото)
В Кургане на перекрестке улиц Бурова-Петрова и Чернореченской иномарка на полном ходу врезалась в Lada Kalina. Об этом сообщили очевидцы, снявшие видео на месте аварии.
«На перекрестке улиц Бурова-Петрова и Чернореченской днем 9 июня легковой автомобиль Ford на скорости врезался в Lada Kalina», — говорится в сообщении горожан, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». О том, есть ли пострадавшие не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
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