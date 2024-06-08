08 июня 2024
07 июня 2024

На перекрестке в Кургане иномарка на полной скорости снесла Lada. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане произошло жесткое ДТП на перекрестке (архивное фото)
В Кургане произошло жесткое ДТП на перекрестке (архивное фото) Фото:

В Кургане на перекрестке улиц Бурова-Петрова и Чернореченской иномарка на полном ходу врезалась в Lada Kalina. Об этом сообщили очевидцы, снявшие видео на месте аварии.

«На перекрестке улиц Бурова-Петрова и Чернореченской днем 9 июня легковой автомобиль Ford на скорости врезался в Lada Kalina», — говорится в сообщении горожан, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». О том, есть ли пострадавшие не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

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В Кургане на перекрестке улиц Бурова-Петрова и Чернореченской иномарка на полном ходу врезалась в Lada Kalina. Об этом сообщили очевидцы, снявшие видео на месте аварии. «На перекрестке улиц Бурова-Петрова и Чернореченской днем 9 июня легковой автомобиль Ford на скорости врезался в Lada Kalina», — говорится в сообщении горожан, опубликованном в паблике «Инцидент/Курган» в соцсети «ВКонтакте». О том, есть ли пострадавшие не сообщается. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в управление Госавтоинспекции МВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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