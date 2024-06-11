На Троицкой площади Кургана в День России проходит IV Открытый региональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Гостям и жителям города показывают предметы быта, одежду и национальную кухню, а для детей обустроена поляна сказок, рассказали в пресс-службе Курганской городской думы.
«На Троицкой площади проходит фестиваль „Русское поле“. В каждом национальном подворье гости могут познакомиться с предметами быта, национальной кухней, одеждой, народными танцами и песнями. Для маленьких гостей праздника организована поляна сказок», — сообщили в группе гордумы в соцсети «ВКонтакте».
На фестивале выступают творческие коллективы Курганской области и соседних регионов. Вечером гости из Омского русского народного хора покажут фильм-концерт-спектакль «Ермак. Легенда Сибири».
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На Троицкой площади Кургана в День России проходит IV Открытый региональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Гостям и жителям города показывают предметы быта, одежду и национальную кухню, а для детей обустроена поляна сказок, рассказали в пресс-службе Курганской городской думы. «На Троицкой площади проходит фестиваль „Русское поле“. В каждом национальном подворье гости могут познакомиться с предметами быта, национальной кухней, одеждой, народными танцами и песнями. Для маленьких гостей праздника организована поляна сказок», — сообщили в группе гордумы в соцсети «ВКонтакте». На фестивале выступают творческие коллективы Курганской области и соседних регионов. Вечером гости из Омского русского народного хора покажут фильм-концерт-спектакль «Ермак. Легенда Сибири».