Общество Курганцев в День России знакомят со славянской и казачьей культурой. Фото 12 июня 2024 в 17:44 Размер текста - 17 + Праздник в честь Дня России проходит на Троицкой площади (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Троицкой площади Кургана в День России проходит IV Открытый региональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Гостям и жителям города показывают предметы быта, одежду и национальную кухню, а для детей обустроена поляна сказок, рассказали в пресс-службе Курганской городской думы. «На Троицкой площади проходит фестиваль „Русское поле“. В каждом национальном подворье гости могут познакомиться с предметами быта, национальной кухней, одеждой, народными танцами и песнями. Для маленьких гостей праздника организована поляна сказок», — сообщили в группе гордумы в соцсети «ВКонтакте». На фестивале выступают творческие коллективы Курганской области и соседних регионов. Вечером гости из Омского русского народного хора покажут фильм-концерт-спектакль «Ермак. Легенда Сибири». На праздник собрались жители и гости Кургана Фото: Курганская городская дума На фестивале выступают ансамбли с округов Курганской области и соседних регионов Фото: Курганская городская дума На Троицкой площади проходят концерты, посвященные Дню России Фото: Курганская городская дума Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Троицкой площади Кургана в День России проходит IV Открытый региональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Гостям и жителям города показывают предметы быта, одежду и национальную кухню, а для детей обустроена поляна сказок, рассказали в пресс-службе Курганской городской думы. «На Троицкой площади проходит фестиваль „Русское поле“. В каждом национальном подворье гости могут познакомиться с предметами быта, национальной кухней, одеждой, народными танцами и песнями. Для маленьких гостей праздника организована поляна сказок», — сообщили в группе гордумы в соцсети «ВКонтакте». На фестивале выступают творческие коллективы Курганской области и соседних регионов. Вечером гости из Омского русского народного хора покажут фильм-концерт-спектакль «Ермак. Легенда Сибири». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям