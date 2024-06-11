11 июня 2024

Курганцев в День России знакомят со славянской и казачьей культурой. Фото

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Праздник в честь Дня России проходит на Троицкой площади (архивное фото) Фото:

На Троицкой площади Кургана в День России проходит IV Открытый региональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Гостям и жителям города показывают предметы быта, одежду и национальную кухню, а для детей обустроена поляна сказок, рассказали в пресс-службе Курганской городской думы.

«На Троицкой площади проходит фестиваль „Русское поле“. В каждом национальном подворье гости могут познакомиться с предметами быта, национальной кухней, одеждой, народными танцами и песнями. Для маленьких гостей праздника организована поляна сказок», — сообщили в группе гордумы в соцсети «ВКонтакте».

На фестивале выступают творческие коллективы Курганской области и соседних регионов. Вечером гости из Омского русского народного хора покажут фильм-концерт-спектакль «Ермак. Легенда Сибири».

На праздник собрались жители и гости Кургана
На праздник собрались жители и гости Кургана
На фестивале выступают ансамбли с округов Курганской области и соседних регионов
На фестивале выступают ансамбли с округов Курганской области и соседних регионов
На Троицкой площади проходят концерты, посвященные Дню России
На Троицкой площади проходят концерты, посвященные Дню России

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На Троицкой площади Кургана в День России проходит IV Открытый региональный фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле». Гостям и жителям города показывают предметы быта, одежду и национальную кухню, а для детей обустроена поляна сказок, рассказали в пресс-службе Курганской городской думы. «На Троицкой площади проходит фестиваль „Русское поле“. В каждом национальном подворье гости могут познакомиться с предметами быта, национальной кухней, одеждой, народными танцами и песнями. Для маленьких гостей праздника организована поляна сказок», — сообщили в группе гордумы в соцсети «ВКонтакте». На фестивале выступают творческие коллективы Курганской области и соседних регионов. Вечером гости из Омского русского народного хора покажут фильм-концерт-спектакль «Ермак. Легенда Сибири».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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