17 июня 2024

Прокуратура выявила кражу из бюджета ЯНАО, а экс-главред газеты устроился в департамент АПК: события дня

Экс-замглавы МУП «Нсат» осудили за хищение 3 миллионов из бюджета Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-глава подведа мэрии Ноябрьска получил 3 года условно за хищение 3 миллионов из бюджета
Экс-глава подведа мэрии Ноябрьска получил 3 года условно за хищение 3 миллионов из бюджета Фото:

Суд обязал экс-замдиректора «Ноябрьскспецавтотранса» Евгения Денисова вернуть миллионы, похищенные из бюджета. Глава Союза журналистов Ямала назначен официальным представителем окружного департамента АПК. Об этих и других событиях к вечеру 18 июня рассказывает URA.RU.

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Суд обязал экс-замдиректора «Ноябрьскспецавтотранса» Евгения Денисова вернуть миллионы, похищенные из бюджета. Глава Союза журналистов Ямала назначен официальным представителем окружного департамента АПК. Об этих и других событиях к вечеру 18 июня рассказывает URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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