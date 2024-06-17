Экс-глава подведа мэрии Ноябрьска получил 3 года условно за хищение 3 миллионов из бюджета
Суд обязал экс-замдиректора «Ноябрьскспецавтотранса» Евгения Денисова вернуть миллионы, похищенные из бюджета. Глава Союза журналистов Ямала назначен официальным представителем окружного департамента АПК. Об этих и других событиях к вечеру 18 июня рассказывает URA.RU.
- Бывший заместитель директора «Ноябрьскспецавтотранса» Евгений Денисов присвоил 2,8 миллиона бюджетных денег. Он перевел компании ООО «Синай-Ойл» деньги за работы, выполненные «Ноябрьскспецавтотрансом», после чего средства поступили на счет его ИП его жены. Суд признал Денисова виновным в мошенничестве и обязал вернуть муниципальному предприятию похищенные миллионы.
- Экс-главред газеты «Красный Север» и глава Союза журналистов ЯНАО Алексей Снегирев назначен официальным представителем окружного департамента АПК.
- На Ямале 19 июня ожидают усиление ветра.
- Участок дороги в центре Салехарда перекрыли до конца июня.
- К 2026 году в столице ЯНАО откроется двухэтажный торговый центр.
- На Ямале зафиксировали рост интереса к криптовалютам. С 2023 года региональный трафик посещения криптовалютных бирж увеличился в шесть раз.
- Психолог из ЯНАО рассказала, в каком возрасте лучше всего вступать в брак.
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- Двое надзирателей колонии в ЯНАО приговорены к 12 годам лишения свободы за действия, которые привели к смерти заключенного.
- Полиция сократит очереди в миграционном отделе в Ноябрьске — время приема граждан будет увеличено.
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