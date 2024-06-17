17 июня 2024

Ямальцев ожидает штормовой ветер и теплая погода

На Ямале 19 июня ожидается усиление ветра и потепление.
© Служба новостей «URA.RU»
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19 июня в ЯНАО ожидают порывы ветра до 20 метров в секунду
19 июня в ЯНАО ожидают порывы ветра до 20 метров в секунду Фото:

Ямальцев предупредили об ухудшении погоды 19 июня. В округе прогнозируют штормовой ветер, сообщает пресс-служба департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации Нового Уренгоя. 

«Ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит 4 градуса тепла, а днем достигнет 14 градусов. Ранее URA.RU сообщало о том, что 19 июня на территории ЯНАО прогнозируют заморозки.

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Ямальцев предупредили об ухудшении погоды 19 июня. В округе прогнозируют штормовой ветер, сообщает пресс-служба департамента общественной безопасности и гражданской защиты администрации Нового Уренгоя.  «Ожидаются неблагоприятные погодные условия. Ветер 7-12 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении. Температура воздуха ночью составит 4 градуса тепла, а днем достигнет 14 градусов. Ранее URA.RU сообщало о том, что 19 июня на территории ЯНАО прогнозируют заморозки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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