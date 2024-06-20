Эндокринолог Павлова раскрыла, какая еда усиливает тревожность

Эндокринолог Павлова: жирная еда усиливает тревожность

21 июня 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

По мнению исследователей, жирная еда негативно влияет на психику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жирная пища не только приводит к лишнему весу, но и усиливает тревожность, и негативно сказывается на психологическом состоянии человека. Об этом сообщила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. «Новое исследование показало, что чрезмерное потребление насыщенных жиров разрушает резидентные кишечные бактерии. Это изменяет поведение и пагубно влияет на мозг, усиливая тревогу», — написала Павлова в своем telegram-канале . По ее словам, ученые проводили эксперимент на крысах и выяснили, что нездоровый микробиом разрушает слизистую оболочку кишечника. Из-за этого бактерии легко проникают в кровь и через блуждающий нерв связываются с мозгом, что приводит к усилению тревоги. Также врач подчеркнула, что жиры полезны при сбалансированном питании. Они содержатся в рыбе, оливковом масле, орехах и семенах. Употребление ценных жиров способствует активной работе мозга и снижению хронического воспаления в организме. Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Бруцкая рассказала, как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье. По ее мнению, поздний ужин ускоряет процесс старения — перегруженной пищеварительной системе не хватает времени на необходимые процессы обновления на клеточном уровне. При этом ранний ужин помогает улучшить самочувствие даже людям с хроническими заболеваниями, вроде сахарного диабета, экземы и других. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жирная пища не только приводит к лишнему весу, но и усиливает тревожность, и негативно сказывается на психологическом состоянии человека. Об этом сообщила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. «Новое исследование показало, что чрезмерное потребление насыщенных жиров разрушает резидентные кишечные бактерии. Это изменяет поведение и пагубно влияет на мозг, усиливая тревогу», — написала Павлова в своем telegram-канале. По ее словам, ученые проводили эксперимент на крысах и выяснили, что нездоровый микробиом разрушает слизистую оболочку кишечника. Из-за этого бактерии легко проникают в кровь и через блуждающий нерв связываются с мозгом, что приводит к усилению тревоги. Также врач подчеркнула, что жиры полезны при сбалансированном питании. Они содержатся в рыбе, оливковом масле, орехах и семенах. Употребление ценных жиров способствует активной работе мозга и снижению хронического воспаления в организме. Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Бруцкая рассказала, как правильно питаться, чтобы сохранить здоровье. По ее мнению, поздний ужин ускоряет процесс старения — перегруженной пищеварительной системе не хватает времени на необходимые процессы обновления на клеточном уровне. При этом ранний ужин помогает улучшить самочувствие даже людям с хроническими заболеваниями, вроде сахарного диабета, экземы и других.