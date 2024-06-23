23 июня 2024
22 июня 2024

Новая улица в городе ЯНАО получила космическое название. Карта

В Лабытнанги и Харпе безымянные улицы получили название
© Служба новостей «URA.RU»
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В Лабытнанги жители выбрали названия для безымянных улиц
В Лабытнанги жители выбрали названия для безымянных улиц Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) и поселка Харп выбрали название для ранее безымянных улиц. Одна из них станет называться улица Орбитальная, сообщила мэр города Марина Трескова.

«Мы выбирали самое подходящее из девяти имен для новой дороги, соединяющей улицы Дзержинского и Ленинградскую вдоль школы № 7. Победу с большим отрывом одержало название „улица Орбитальная“», — написала Марина Трескова в личном telegram-канале.

В Харпе дорога от железнодорожного вокзала к кварталу Северный получит название — улица Горная. Голосование по выбору названий проводилось онлайн, на портале «Живем на севере».

Безымянная улица в Лабытнанги станет называться Орбитальной
Безымянная улица в Лабытнанги станет называться Орбитальной
Фото:

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) и поселка Харп выбрали название для ранее безымянных улиц. Одна из них станет называться улица Орбитальная, сообщила мэр города Марина Трескова. «Мы выбирали самое подходящее из девяти имен для новой дороги, соединяющей улицы Дзержинского и Ленинградскую вдоль школы № 7. Победу с большим отрывом одержало название „улица Орбитальная“», — написала Марина Трескова в личном telegram-канале. В Харпе дорога от железнодорожного вокзала к кварталу Северный получит название — улица Горная. Голосование по выбору названий проводилось онлайн, на портале «Живем на севере».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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