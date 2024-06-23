Курганец, устроивший ДТП с двумя погибшими, на 11 лет отправится в колонию

В Курганской области разразился судебный финал по громкому делу о смертельном ДТП, унесшем жизни двух человек. Житель села Падеринское, рожденный в 1978 году, получил 11 лет лишения свободы в колонии общего режима за роковую аварию, произошедшую по его вине. Об этом сообщает в релизе курганского облсуда.
«Мужчина, будучи пьяным за рулем и лишенный права управления, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Его автомобиль столкнулся с машиной, в которой ехали трое. Водитель и пассажир погибли на месте, третий получил тяжелые травмы», — говорится с информации суда. Приговор огласил Кетовский районный суд Курганской области.
Суд признал водителя виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Помимо лишения свободы, осужденный лишился права управления транспортом и обязан выплатить миллион рублей компенсации за моральный вред потерпевшей стороне.
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