23 июня 2024

Курганец, устроивший ДТП с двумя погибшими, на 11 лет отправится в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане в аварии погибли люди
В Кургане в аварии погибли люди Фото:

В Курганской области разразился судебный финал по громкому делу о смертельном ДТП, унесшем жизни двух человек. Житель села Падеринское, рожденный в 1978 году, получил 11 лет лишения свободы в колонии общего режима за роковую аварию, произошедшую по его вине. Об этом сообщает в релизе курганского облсуда.

«Мужчина, будучи пьяным за рулем и лишенный права управления, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Его автомобиль столкнулся с машиной, в которой ехали трое. Водитель и пассажир погибли на месте, третий получил тяжелые травмы», — говорится с информации суда. Приговор огласил Кетовский районный суд Курганской области.

Суд признал водителя виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Помимо лишения свободы, осужденный лишился права управления транспортом и обязан выплатить миллион рублей компенсации за моральный вред потерпевшей стороне.

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В Курганской области разразился судебный финал по громкому делу о смертельном ДТП, унесшем жизни двух человек. Житель села Падеринское, рожденный в 1978 году, получил 11 лет лишения свободы в колонии общего режима за роковую аварию, произошедшую по его вине. Об этом сообщает в релизе курганского облсуда. «Мужчина, будучи пьяным за рулем и лишенный права управления, превысил скорость и выехал на полосу встречного движения. Его автомобиль столкнулся с машиной, в которой ехали трое. Водитель и пассажир погибли на месте, третий получил тяжелые травмы», — говорится с информации суда. Приговор огласил Кетовский районный суд Курганской области. Суд признал водителя виновным по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Помимо лишения свободы, осужденный лишился права управления транспортом и обязан выплатить миллион рублей компенсации за моральный вред потерпевшей стороне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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