В Тюмени проверили систему оповещения населения
В различных районах Тюмени прозвучала сирена. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях. Так власти проверили систему оповещения населения о ЧС.
«Сирену слышно в Тюмени. Напомним, сегодня проверяют систему оповещения», — написали в telegram-канале «Тюмень».
Такие проверки систем оповещения проводят в Тюмени ежегодно. Последний раз комплексная проверка прошла в областном центре 4 марта.
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