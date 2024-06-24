24 июня 2024

В Тюмени зазвучали сирены. Видео

В Тюмени проверили систему оповещения населения
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени проверили систему оповещения населения
В Тюмени проверили систему оповещения населения Фото:

В различных районах Тюмени прозвучала сирена. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях. Так власти проверили систему оповещения населения о ЧС.

«Сирену слышно в Тюмени. Напомним, сегодня проверяют систему оповещения», — написали в telegram-канале «Тюмень».

Такие проверки систем оповещения проводят в Тюмени ежегодно. Последний раз комплексная проверка прошла в областном центре 4 марта.

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В различных районах Тюмени прозвучала сирена. Видео очевидцы опубликовали в соцсетях. Так власти проверили систему оповещения населения о ЧС. «Сирену слышно в Тюмени. Напомним, сегодня проверяют систему оповещения», — написали в telegram-канале «Тюмень». Такие проверки систем оповещения проводят в Тюмени ежегодно. Последний раз комплексная проверка прошла в областном центре 4 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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