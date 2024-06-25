В Тюмени отремонтируют дороги, обустроят ливневки и проложат велодорожки

25 июня 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

До конца октября в порядок приведут 43 объекта общей протяженностью около 35 километров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в районе Тюменский обустроят ливневую канализацию, а на улице Пермякова сделают велодорожки. Об этом сообщили в городской администрации. Также на Профсоюзной появятся места для разворота и переходно-скоростные полосы. «На улицах Тюмени выполняется большой объем ремонтных работ. Каждый день на счету, так как строительный сезон короткий. <…> В жилом районе Тюменский запланировано устройство ливневой канализации с восстановлением нарушенного благоустройства на улицах Раушана Абдуллина, Николая Семенова, проезде от улицы Дмитрия Менделеева до улицы Николая Семенова», — сообщили в мэрии. Кроме того, из-за строительства новой дороги по улице Прировной в районе СНТ «Царево» возникли трудности с проездом автобусов. Власти планируют временно использовать щебеночное покрытие для общественного транспорта. Также ремонтные работы продолжаются на улицах Зоологической и Рождественской. До конца октября в порядок приведут 43 объекта общей протяженностью около 35 километров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в районе Тюменский обустроят ливневую канализацию, а на улице Пермякова сделают велодорожки. Об этом сообщили в городской администрации. Также на Профсоюзной появятся места для разворота и переходно-скоростные полосы. «На улицах Тюмени выполняется большой объем ремонтных работ. Каждый день на счету, так как строительный сезон короткий. <…> В жилом районе Тюменский запланировано устройство ливневой канализации с восстановлением нарушенного благоустройства на улицах Раушана Абдуллина, Николая Семенова, проезде от улицы Дмитрия Менделеева до улицы Николая Семенова», — сообщили в мэрии. Кроме того, из-за строительства новой дороги по улице Прировной в районе СНТ «Царево» возникли трудности с проездом автобусов. Власти планируют временно использовать щебеночное покрытие для общественного транспорта. Также ремонтные работы продолжаются на улицах Зоологической и Рождественской. До конца октября в порядок приведут 43 объекта общей протяженностью около 35 километров.