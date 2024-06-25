Власти Кургана ищут владельцев 846 гаражей

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Город. Курган, гаражи, гаражный кооператив
Мэрии Кургана приходится искать владельцев 846 гаражей, чтобы обновить данные Фото:

Администрация Кургана ищет владельцев 846 гаражей, чтобы хозяева обновили данные в Росреестре. Данная информация размещена на сайте мэрии.

«Администрация города Кургана продолжает работу по выявлению правообладателей гаражей в гаражно-строительных кооперативах, расположенных на территории города Кургана. Напоминаем, что сведения о правах, зарегистрированных до 01.01.1998 года, должны быть внесены в органы Росреестра», — указано в сообщении.

Сейчас власти ищут владельцев гаражей в ГСК №26а по ул. Профсоюзной, 1, по которым отсутствует информация о правах в Росреестре. На сайте администрации указан список гаражей, чьих хозяев ищут. Власти города призывают собственников, чьи гаражи указаны в списке, пройти процедуру регистрации для подтверждения своих прав. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно обратиться в МФЦ.

В 2021 году власти сообщили о гаражной амнистии, которая позволяет владельцам бесплатно получить землю, находящуюся под их гаражами. Закон распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Таких объектов в регионе около 100 тысяч. При этом прокуратуре пришлось поторопить чиновников, чтобы те исполнили требования закона.

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Администрация Кургана ищет владельцев 846 гаражей, чтобы хозяева обновили данные в Росреестре. Данная информация размещена на сайте мэрии. «Администрация города Кургана продолжает работу по выявлению правообладателей гаражей в гаражно-строительных кооперативах, расположенных на территории города Кургана. Напоминаем, что сведения о правах, зарегистрированных до 01.01.1998 года, должны быть внесены в органы Росреестра», — указано в сообщении. Сейчас власти ищут владельцев гаражей в ГСК №26а по ул. Профсоюзной, 1, по которым отсутствует информация о правах в Росреестре. На сайте администрации указан список гаражей, чьих хозяев ищут. Власти города призывают собственников, чьи гаражи указаны в списке, пройти процедуру регистрации для подтверждения своих прав. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно обратиться в МФЦ. В 2021 году власти сообщили о гаражной амнистии, которая позволяет владельцам бесплатно получить землю, находящуюся под их гаражами. Закон распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Таких объектов в регионе около 100 тысяч. При этом прокуратуре пришлось поторопить чиновников, чтобы те исполнили требования закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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