Власти Кургана ищут владельцев 846 гаражей

25 июня 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Мэрии Кургана приходится искать владельцев 846 гаражей, чтобы обновить данные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана ищет владельцев 846 гаражей, чтобы хозяева обновили данные в Росреестре. Данная информация размещена на сайте мэрии. «Администрация города Кургана продолжает работу по выявлению правообладателей гаражей в гаражно-строительных кооперативах, расположенных на территории города Кургана. Напоминаем, что сведения о правах, зарегистрированных до 01.01.1998 года, должны быть внесены в органы Росреестра», — указано в сообщении. Сейчас власти ищут владельцев гаражей в ГСК №26а по ул. Профсоюзной, 1, по которым отсутствует информация о правах в Росреестре. На сайте администрации указан список гаражей, чьих хозяев ищут. Власти города призывают собственников, чьи гаражи указаны в списке, пройти процедуру регистрации для подтверждения своих прав. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно обратиться в МФЦ. В 2021 году власти сообщили о гаражной амнистии, которая позволяет владельцам бесплатно получить землю, находящуюся под их гаражами. Закон распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Таких объектов в регионе около 100 тысяч. При этом прокуратуре пришлось поторопить чиновников, чтобы те исполнили требования закона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Кургана ищет владельцев 846 гаражей, чтобы хозяева обновили данные в Росреестре. Данная информация размещена на сайте мэрии. «Администрация города Кургана продолжает работу по выявлению правообладателей гаражей в гаражно-строительных кооперативах, расположенных на территории города Кургана. Напоминаем, что сведения о правах, зарегистрированных до 01.01.1998 года, должны быть внесены в органы Росреестра», — указано в сообщении. Сейчас власти ищут владельцев гаражей в ГСК №26а по ул. Профсоюзной, 1, по которым отсутствует информация о правах в Росреестре. На сайте администрации указан список гаражей, чьих хозяев ищут. Власти города призывают собственников, чьи гаражи указаны в списке, пройти процедуру регистрации для подтверждения своих прав. Чтобы сделать это самостоятельно, нужно обратиться в МФЦ. В 2021 году власти сообщили о гаражной амнистии, которая позволяет владельцам бесплатно получить землю, находящуюся под их гаражами. Закон распространяется на гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года. Таких объектов в регионе около 100 тысяч. При этом прокуратуре пришлось поторопить чиновников, чтобы те исполнили требования закона.