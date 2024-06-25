25 июня 2024

В Ноябрьске девушка пострадала в ДТП с четырьмя иномарками. Фото

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В Ноябрьске при столкновении четырех иномарок пострадала девушка (фото из архива) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 26 июня произошло столкновение четырех иномарок, девушку-водителя одной из них забрали медики «скорой помощи» для проведения осмотра. О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях, подробности происшествия рассказали URA.RU в пресс-службе ГАИ.

«ДТП с участием четырех транспортных средств произошло по улице Космонавтов, 1, 26 июня в 14:11. Водителя 1989 года рождения увезли в ЦГБ для осмотра. Причины происшествия выясняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГАИ по Ноябрьску.

Водитель BMW X5 допустил столкновение с Toyota, от удара Toyota столкнулась с Nissan. В свою очередь, при столкновении водитель BMW изменил траекторию движения и ударил Chevrolet Cruze. За рулем последнего была девушка 1989 года рождения. Именно ей потребовалась медицинская помощь и ее забрала карета «скорой помощи».

В настоящее время неизвестно, по какой причине водитель BMW допустил столкновение. Сотрудники ГАИ предупреждают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Девушка-водитель Chevrolet Cruze пострадала при столкновении четырех иномарок
Девушка-водитель Chevrolet Cruze пострадала при столкновении четырех иномарок
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В Ноябрьске (ЯНАО) 26 июня произошло столкновение четырех иномарок, девушку-водителя одной из них забрали медики «скорой помощи» для проведения осмотра. О ДТП сообщили очевидцы в социальных сетях, подробности происшествия рассказали URA.RU в пресс-службе ГАИ. «ДТП с участием четырех транспортных средств произошло по улице Космонавтов, 1, 26 июня в 14:11. Водителя 1989 года рождения увезли в ЦГБ для осмотра. Причины происшествия выясняются», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ГАИ по Ноябрьску. Водитель BMW X5 допустил столкновение с Toyota, от удара Toyota столкнулась с Nissan. В свою очередь, при столкновении водитель BMW изменил траекторию движения и ударил Chevrolet Cruze. За рулем последнего была девушка 1989 года рождения. Именно ей потребовалась медицинская помощь и ее забрала карета «скорой помощи». В настоящее время неизвестно, по какой причине водитель BMW допустил столкновение. Сотрудники ГАИ предупреждают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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