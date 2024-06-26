Курганские депутаты поспорили из-за передачи здания бывшего детсада РПЦ

Дума Кургана передала детсад в пользование РПЦ для создания православной школы

26 июня 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Депутаты на 49 лет передали в пользование епархии здание бывшего курганского детсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты курганской гордумы поспорили из-за передачи властями города на 49 лет в собственность церкви здания бывшего детсада по улице Пичугина, 26. По словам оппозиционеров Якова Сидорова и Ивана Камшилова, передача здания не является целесообразным решением и должна осуществляться с учетом мнения проживающих по этому адресу. Информацию сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании думы. «На основании обращения местной религиозной организации «Курганская епархия Русской православной церкви. Предлагается передать в безвозмездное пользование помещение по адресу: улица Пичугина, 26, помещение 1, площадью 570 квадратных метров, сроком на 49 лет», — выступил с обращением директор департамента финансов и имущества мэрии Игорь Зворыгин. По его словам, сейчас помещение бывшего детского сада находится в казне властей. Предложение вызвало дискуссию среди депутатов Ивана Камшилова и Якова Сидорова. Они предложили уточнить некоторые детали перед тем, как передать объект в пользование церкви на столь длительный срок. «Церковь — это далеко не государственное учреждение. Без должного обоснования передавать большое помещение — неправильно, думаю. Эти помещения могут пригодиться и городу», — заявил Сидоров и голосовал против. С похожей точки зрения выступил и Камшилов. Он заявил, что решение о размещении учреждения с православным уклоном в многоквартирном доме необходимо согласовать с местными жителями. Также депутат поинтересовался, было ли получено согласие жителей на размещение религиозной организации в этом доме. Ему ответили, что мнение владельцев при рассмотрении данного вопроса не учитывалось. По итогу рассмотрения этого решения, оно было поддержано голосами большинства депутатов. Ранее URA.RU писало, что шесть нежилых помещений в центре Кургана, где ранее хотели разместить церковную школу и библиотеку, предлагают безвозмездно передать местной епархии. Ранее указанные помещения принадлежали епархии, но она отдала их мэрии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты курганской гордумы поспорили из-за передачи властями города на 49 лет в собственность церкви здания бывшего детсада по улице Пичугина, 26. По словам оппозиционеров Якова Сидорова и Ивана Камшилова, передача здания не является целесообразным решением и должна осуществляться с учетом мнения проживающих по этому адресу. Информацию сообщает корреспондент URA.RU, побывавший на заседании думы. «На основании обращения местной религиозной организации «Курганская епархия Русской православной церкви. Предлагается передать в безвозмездное пользование помещение по адресу: улица Пичугина, 26, помещение 1, площадью 570 квадратных метров, сроком на 49 лет», — выступил с обращением директор департамента финансов и имущества мэрии Игорь Зворыгин. По его словам, сейчас помещение бывшего детского сада находится в казне властей. Предложение вызвало дискуссию среди депутатов Ивана Камшилова и Якова Сидорова. Они предложили уточнить некоторые детали перед тем, как передать объект в пользование церкви на столь длительный срок. «Церковь — это далеко не государственное учреждение. Без должного обоснования передавать большое помещение — неправильно, думаю. Эти помещения могут пригодиться и городу», — заявил Сидоров и голосовал против. С похожей точки зрения выступил и Камшилов. Он заявил, что решение о размещении учреждения с православным уклоном в многоквартирном доме необходимо согласовать с местными жителями. Также депутат поинтересовался, было ли получено согласие жителей на размещение религиозной организации в этом доме. Ему ответили, что мнение владельцев при рассмотрении данного вопроса не учитывалось. По итогу рассмотрения этого решения, оно было поддержано голосами большинства депутатов. Ранее URA.RU писало, что шесть нежилых помещений в центре Кургана, где ранее хотели разместить церковную школу и библиотеку, предлагают безвозмездно передать местной епархии. Ранее указанные помещения принадлежали епархии, но она отдала их мэрии.