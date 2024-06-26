В городе ЯНАО не работает номер экстренной службы

Из-за ремонта кабеля связи, в Тарко-Сале не работает номер вызова пожарных
В Тарко-Сале (ЯНАО) временно не работает номер вызова пожарно-спасательной службы. Это связано с ремонтом кабеля связи, сообщили в мэрии Пуровского района.
«Внимание! В связи с ремонтом кабеля связи в Тарко-Сале временно не работают специальные линии приема вызовов по номеру 01 (101)», — написано в telegram-канале ведомства.
Вызов пожарных сейчас осуществляется по номеру 112. Ремонтные работы будут завершены 27 июня, время не уточняется.
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