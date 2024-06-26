26 июня 2024

В городе ЯНАО не работает номер экстренной службы

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Из-за ремонта кабеля связи, в Тарко-Сале не работает номер вызова пожарных
Из-за ремонта кабеля связи, в Тарко-Сале не работает номер вызова пожарных Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) временно не работает номер вызова пожарно-спасательной службы. Это связано с ремонтом кабеля связи, сообщили в мэрии Пуровского района.

«Внимание! В связи с ремонтом кабеля связи в Тарко-Сале временно не работают специальные линии приема вызовов по номеру 01 (101)», — написано в telegram-канале ведомства.

Вызов пожарных сейчас осуществляется по номеру 112. Ремонтные работы будут завершены 27 июня, время не уточняется.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) временно не работает номер вызова пожарно-спасательной службы. Это связано с ремонтом кабеля связи, сообщили в мэрии Пуровского района. «Внимание! В связи с ремонтом кабеля связи в Тарко-Сале временно не работают специальные линии приема вызовов по номеру 01 (101)», — написано в telegram-канале ведомства. Вызов пожарных сейчас осуществляется по номеру 112. Ремонтные работы будут завершены 27 июня, время не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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