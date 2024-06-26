Тюменский бизнесмен вложит 95 млн рублей в строительство отеля в Тобольске

Апарт-отель возле тобольского Кремля построят в 2026 году
В центре Тобольска (Тюменская область) появится новый апарт-отель, который построит тюменская компания. Об этом стало известно журналистам.
«Рядом с тобольским Кремлем появится первый в городе апарт-отель. Он расположится на месте здания на ул. Революционной, 17. Реализует проект основатель центра доходной недвижимости „Касьянов“ Александр Касьянов», — сообщает «РБК Тюмень».
Проектно-сметную документацию завершат к концу 2024 года. Площадь отеля составит 991 кв. м, номерной фонд составит 30-35 комнат. Завершить работы по строительству планируют в 2026 году.
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