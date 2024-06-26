26 июня 2024

Тюменский бизнесмен вложит 95 млн рублей в строительство отеля в Тобольске

Возле тобольского Кремля появится первый в городе апарт-отель
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, тобольск, тобольский кремль, виды тобольска
Апарт-отель возле тобольского Кремля построят в 2026 году Фото:

В центре Тобольска (Тюменская область) появится новый апарт-отель, который построит тюменская компания. Об этом стало известно журналистам.

«Рядом с тобольским Кремлем появится первый в городе апарт-отель. Он расположится на месте здания на ул. Революционной, 17. Реализует проект основатель центра доходной недвижимости „Касьянов“ Александр Касьянов», — сообщает «РБК Тюмень».

Проектно-сметную документацию завершат к концу 2024 года. Площадь отеля составит 991 кв. м, номерной фонд составит 30-35 комнат. Завершить работы по строительству планируют в 2026 году.

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В центре Тобольска (Тюменская область) появится новый апарт-отель, который построит тюменская компания. Об этом стало известно журналистам. «Рядом с тобольским Кремлем появится первый в городе апарт-отель. Он расположится на месте здания на ул. Революционной, 17. Реализует проект основатель центра доходной недвижимости „Касьянов“ Александр Касьянов», — сообщает «РБК Тюмень». Проектно-сметную документацию завершат к концу 2024 года. Площадь отеля составит 991 кв. м, номерной фонд составит 30-35 комнат. Завершить работы по строительству планируют в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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