Стая собак живет в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево, их подкармливают волонтеры
В Тюмени в районе Ново-Патрушево стая собак напала на косулю и загрызла ее. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«Собаки загрызли косулю у Ново-Патрушево. Животное кричало от боли. Фото и видео были сделаны нашим подписчиком у морга на улице Солнечной», — указано в сообщении.
По сообщению подписчика канала, собаки живут в микрорайоне, их подкармливают добродушные тюменцы, а волонтеры изготовили им будки. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени неохотно сдают жилье туристам с собаками.
Косуля, которую загрызли собаки в тюменском микрорайоне
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