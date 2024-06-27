В тюменском микрорайоне бездомные собаки загрызли косулю. Фото, видео

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Сломанные и разрисованные фигуры, на бульваре сказок. Тюмень, бульвар сказок, ново-патрушево
Стая собак живет в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево, их подкармливают волонтеры Фото:

В Тюмени в районе Ново-Патрушево стая собак напала на косулю и загрызла ее. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Собаки загрызли косулю у Ново-Патрушево. Животное кричало от боли. Фото и видео были сделаны нашим подписчиком у морга на улице Солнечной», — указано в сообщении.

По сообщению подписчика канала, собаки живут в микрорайоне, их подкармливают добродушные тюменцы, а волонтеры изготовили им будки. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени неохотно сдают жилье туристам с собаками.

Косуля, которую загрызли собаки в тюменском микрорайоне
Косуля, которую загрызли собаки в тюменском микрорайоне
Фото:

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В Тюмени в районе Ново-Патрушево стая собак напала на косулю и загрызла ее. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Собаки загрызли косулю у Ново-Патрушево. Животное кричало от боли. Фото и видео были сделаны нашим подписчиком у морга на улице Солнечной», — указано в сообщении. По сообщению подписчика канала, собаки живут в микрорайоне, их подкармливают добродушные тюменцы, а волонтеры изготовили им будки. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени неохотно сдают жилье туристам с собаками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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