В тюменском микрорайоне бездомные собаки загрызли косулю. Фото, видео

27 июня 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Стая собак живет в тюменском микрорайоне Ново-Патрушево, их подкармливают волонтеры Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в районе Ново-Патрушево стая собак напала на косулю и загрызла ее. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Собаки загрызли косулю у Ново-Патрушево. Животное кричало от боли. Фото и видео были сделаны нашим подписчиком у морга на улице Солнечной», — указано в сообщении. По сообщению подписчика канала, собаки живут в микрорайоне, их подкармливают добродушные тюменцы, а волонтеры изготовили им будки. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени неохотно сдают жилье туристам с собаками. Косуля, которую загрызли собаки в тюменском микрорайоне telegram-канал «Темы Тюмени» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в районе Ново-Патрушево стая собак напала на косулю и загрызла ее. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Собаки загрызли косулю у Ново-Патрушево. Животное кричало от боли. Фото и видео были сделаны нашим подписчиком у морга на улице Солнечной», — указано в сообщении. По сообщению подписчика канала, собаки живут в микрорайоне, их подкармливают добродушные тюменцы, а волонтеры изготовили им будки. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени неохотно сдают жилье туристам с собаками.