В тюменской школе на первоклассницу упал турник

В Тюменской области школа заплатит 100 000 рублей травмированной ученице

28 июня 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Девочка получила травмы во время урока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В школе Сорокинского района (Тюменская область) ученицу первого класса на уроке физкультуры придавило турником. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Девочка получила травмы, за что школа заплатит ей 100 000 рублей. «В спортивном зале Сорокинской школы №3 на ученицу первого класса упал турник. Ребенку были причинены физическая боль и телесные повреждения. Судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора в интересах несовершеннолетней к образовательному учреждению, по возмещению морального вреда», — рассказали в пресс-службе. На процессе представитель школы иск признал частично. Согласно позиции учреждения, турник был закреплен по правилам, а упал он из-за того, что этому поспособствовали сами дети. После случившегося школа помогала несовершеннолетней: ее возили в больницу. Однако это не помогло избежать наказания: школу обязали выплатить девочке 100 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школе Сорокинского района (Тюменская область) ученицу первого класса на уроке физкультуры придавило турником. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Девочка получила травмы, за что школа заплатит ей 100 000 рублей. «В спортивном зале Сорокинской школы №3 на ученицу первого класса упал турник. Ребенку были причинены физическая боль и телесные повреждения. Судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора в интересах несовершеннолетней к образовательному учреждению, по возмещению морального вреда», — рассказали в пресс-службе. На процессе представитель школы иск признал частично. Согласно позиции учреждения, турник был закреплен по правилам, а упал он из-за того, что этому поспособствовали сами дети. После случившегося школа помогала несовершеннолетней: ее возили в больницу. Однако это не помогло избежать наказания: школу обязали выплатить девочке 100 000 рублей.