В Тюмени журналистка URA.RU подралась, чтобы выйти замуж. Видео

В Тюмени на Дне молодежи журналисту URA.RU сделали предложение руки и сердца

29 июня 2024 в 15:19 Размер текста - 17 +

Журналисту сделали предложение во время боксерского поединка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени на празднике Дня молодежи, который прошел на набережной реки Туры, журналисту ИИА URA.RU сделали предложение во время боксерского поединка с ведущим московской радиостанции. Как рассказала своим коллегам в URA.RU Вероника Баева, спарринг был запланирован, а предложение о замужестве — нет. «Это была федеральная акция радиостанции «Скажи ДА!», где по сценарию мы должны были провести дружеский боксерский поединок с радиоведущим. Но неожиданно мой молодой человек Руслан вышел на ринг в костюме зайца и с табличкой «Выходи за меня!» — рассказала URA.RU Вероника Баева. Молодые люди расскажут свою историю любви в эфире федеральной радиостанции Love Radio 1 июля. В Тюмени 29 июня проходит празднование Дня молодежи. Для юных тюменцев подготовлены праздничные события, включая раздачу бесплатного мороженого на соревнованиях по автогонкам. О том, куда еще сходить с детьми в городской праздник — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на празднике Дня молодежи, который прошел на набережной реки Туры, журналисту ИИА URA.RU сделали предложение во время боксерского поединка с ведущим московской радиостанции. Как рассказала своим коллегам в URA.RU Вероника Баева, спарринг был запланирован, а предложение о замужестве — нет. «Это была федеральная акция радиостанции «Скажи ДА!», где по сценарию мы должны были провести дружеский боксерский поединок с радиоведущим. Но неожиданно мой молодой человек Руслан вышел на ринг в костюме зайца и с табличкой «Выходи за меня!» — рассказала URA.RU Вероника Баева. Молодые люди расскажут свою историю любви в эфире федеральной радиостанции Love Radio 1 июля. В Тюмени 29 июня проходит празднование Дня молодежи. Для юных тюменцев подготовлены праздничные события, включая раздачу бесплатного мороженого на соревнованиях по автогонкам. О том, куда еще сходить с детьми в городской праздник — в материале URA.RU.