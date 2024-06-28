В Тюмени на празднике Дня молодежи, который прошел на набережной реки Туры, журналисту ИИА URA.RU сделали предложение во время боксерского поединка с ведущим московской радиостанции. Как рассказала своим коллегам в URA.RU Вероника Баева, спарринг был запланирован, а предложение о замужестве — нет.
«Это была федеральная акция радиостанции «Скажи ДА!», где по сценарию мы должны были провести дружеский боксерский поединок с радиоведущим. Но неожиданно мой молодой человек Руслан вышел на ринг в костюме зайца и с табличкой «Выходи за меня!» — рассказала URA.RU Вероника Баева. Молодые люди расскажут свою историю любви в эфире федеральной радиостанции Love Radio 1 июля.
В Тюмени 29 июня проходит празднование Дня молодежи. Для юных тюменцев подготовлены праздничные события, включая раздачу бесплатного мороженого на соревнованиях по автогонкам. О том, куда еще сходить с детьми в городской праздник — в материале URA.RU.
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В Тюмени на празднике Дня молодежи, который прошел на набережной реки Туры, журналисту ИИА URA.RU сделали предложение во время боксерского поединка с ведущим московской радиостанции. Как рассказала своим коллегам в URA.RU Вероника Баева, спарринг был запланирован, а предложение о замужестве — нет. «Это была федеральная акция радиостанции «Скажи ДА!», где по сценарию мы должны были провести дружеский боксерский поединок с радиоведущим. Но неожиданно мой молодой человек Руслан вышел на ринг в костюме зайца и с табличкой «Выходи за меня!» — рассказала URA.RU Вероника Баева. Молодые люди расскажут свою историю любви в эфире федеральной радиостанции Love Radio 1 июля. В Тюмени 29 июня проходит празднование Дня молодежи. Для юных тюменцев подготовлены праздничные события, включая раздачу бесплатного мороженого на соревнованиях по автогонкам. О том, куда еще сходить с детьми в городской праздник — в материале URA.RU.