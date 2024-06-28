28 июня 2024

В Тюмени журналистка URA.RU подралась, чтобы выйти замуж. Видео

В Тюмени на Дне молодежи журналисту URA.RU сделали предложение руки и сердца
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Журналисту сделали предложение во время боксерского поединка Фото:

В Тюмени на празднике Дня молодежи, который прошел на набережной реки Туры, журналисту ИИА URA.RU сделали предложение во время боксерского поединка с ведущим московской радиостанции. Как рассказала своим коллегам в URA.RU Вероника Баева, спарринг был запланирован, а предложение о замужестве — нет.

«Это была федеральная акция радиостанции «Скажи ДА!», где по сценарию мы должны были провести дружеский боксерский поединок с радиоведущим. Но неожиданно мой молодой человек Руслан вышел на ринг в костюме зайца и с табличкой «Выходи за меня!» — рассказала URA.RU Вероника Баева. Молодые люди расскажут свою историю любви в эфире федеральной радиостанции Love Radio 1 июля.

В Тюмени 29 июня проходит празднование Дня молодежи. Для юных тюменцев подготовлены праздничные события, включая раздачу бесплатного мороженого на соревнованиях по автогонкам. О том, куда еще сходить с детьми в городской праздник — в материале URA.RU.

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В Тюмени на празднике Дня молодежи, который прошел на набережной реки Туры, журналисту ИИА URA.RU сделали предложение во время боксерского поединка с ведущим московской радиостанции. Как рассказала своим коллегам в URA.RU Вероника Баева, спарринг был запланирован, а предложение о замужестве — нет. «Это была федеральная акция радиостанции «Скажи ДА!», где по сценарию мы должны были провести дружеский боксерский поединок с радиоведущим. Но неожиданно мой молодой человек Руслан вышел на ринг в костюме зайца и с табличкой «Выходи за меня!» — рассказала URA.RU Вероника Баева. Молодые люди расскажут свою историю любви в эфире федеральной радиостанции Love Radio 1 июля. В Тюмени 29 июня проходит празднование Дня молодежи. Для юных тюменцев подготовлены праздничные события, включая раздачу бесплатного мороженого на соревнованиях по автогонкам. О том, куда еще сходить с детьми в городской праздник — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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