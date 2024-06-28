28 июня 2024

В ЯНАО водитель наехал на пенсионерку. Фото

В Ноябрьске водитель задним ходом сбил пенсионерку
© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Женщину доставили в больницу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) водитель Nissan наехал задним ходом на женщину 1962 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

«В Ноябрьске 29 июня около 12:25 по улице Киевской, 3 автомобиля Nissan, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина 1962 года рождения доставлена в больницу», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Подробности ДТП устанавливаются.

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В Ноябрьске (ЯНАО) водитель Nissan наехал задним ходом на женщину 1962 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона. «В Ноябрьске 29 июня около 12:25 по улице Киевской, 3 автомобиля Nissan, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина 1962 года рождения доставлена в больницу», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Подробности ДТП устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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