Женщину доставили в больницу
В Ноябрьске (ЯНАО) водитель Nissan наехал задним ходом на женщину 1962 года рождения. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
«В Ноябрьске 29 июня около 12:25 по улице Киевской, 3 автомобиля Nissan, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пешехода. В результате ДТП женщина 1962 года рождения доставлена в больницу», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Подробности ДТП устанавливаются.
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