В Тюмени ждут подорожания продуктов и бензина

Рост цен потребитель почувствует ближе к сентябрю, считают экономисты
Рост тарифов ЖКХ в Тюменской области скажется на стоимости продуктов, топлива и других товаров. Об этом сообщил экономист Иван Вилков.
«Летний рост тарифов ЖКХ, как правило, почти не сказывается на инфляции. Быстрой реакции ждать не стоит, а вот ближе к осени люди почувствуют разницу из-за цен на продукты, топливо, новой стоимости коммунальных услуг», — приводит слова Вилкова «Комсомольская правда».
Ранее URA.RU рассказало, что стоимость услуг в сфере ЖКХ вырастет в среднем на 10%. Больше всего подорожали газоснабжение и вывоз отходов.
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