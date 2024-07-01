В Тюмени ждут подорожания продуктов и бензина

В Тюмени из-за роста тарифов ЖКХ подорожают продукты и другие товары
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Рост цен потребитель почувствует ближе к сентябрю, считают экономисты
Рост цен потребитель почувствует ближе к сентябрю, считают экономисты Фото:

Рост тарифов ЖКХ в Тюменской области скажется на стоимости продуктов, топлива и других товаров. Об этом сообщил экономист Иван Вилков.

«Летний рост тарифов ЖКХ, как правило, почти не сказывается на инфляции. Быстрой реакции ждать не стоит, а вот ближе к осени люди почувствуют разницу из-за цен на продукты, топливо, новой стоимости коммунальных услуг», — приводит слова Вилкова «Комсомольская правда».

Ранее URA.RU рассказало, что стоимость услуг в сфере ЖКХ вырастет в среднем на 10%. Больше всего подорожали газоснабжение и вывоз отходов.

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Рост тарифов ЖКХ в Тюменской области скажется на стоимости продуктов, топлива и других товаров. Об этом сообщил экономист Иван Вилков. «Летний рост тарифов ЖКХ, как правило, почти не сказывается на инфляции. Быстрой реакции ждать не стоит, а вот ближе к осени люди почувствуют разницу из-за цен на продукты, топливо, новой стоимости коммунальных услуг», — приводит слова Вилкова «Комсомольская правда». Ранее URA.RU рассказало, что стоимость услуг в сфере ЖКХ вырастет в среднем на 10%. Больше всего подорожали газоснабжение и вывоз отходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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