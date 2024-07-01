Под Тюменью задержали мужчину, который пытался остановить состав поезда

Под Тюменью сотрудники полиции задержали 41-летнего дебоширу, который матерился, мешал пассажирам и неоднократно пытался остановить состав поезда. Транспорт следовал по маршруту Москва — Красноярск. Об это сообщило управление на транспорте МВД России по УрФО.
«Поздней ночью 29 июня в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение, что в поезде Москва — Красноярск пассажир нарушает общественный порядок. Установлено, что мужчина выражался нецензурной бранью, мешал отдыху пассажиров. Неспокойный пассажир неоднократно пытался остановить состав, но ему мешали работники поездной бригады», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Во время отправления поезда от станции Богданович дебоширу все-таки удалось сорвать стоп-кран в нерабочем тамбуре вагона. Из-за этого пришлось сделать вынужденную остановку. Когда состав прибыл на станцию Тюмени сотрудники полиции задержали в девятом вагоне 41-летнего жителя Омской области. Мужчина оказал сопротивление, поэтому на него надели наручники.
На дебоширу составили два административных протокола за мелкое хулиганство и нарушения правил поведения граждан на железнодорожном. Он должен будет выплатить штраф в размере 2500 рублей.
В Тюмени ранее транспортная полиция сняла с поезда Санкт Петербург — Новокузнецк двоих пассажиров. Они нарушали общественный порядок — матерились и мешали пассажирам. Обоим назначили штраф.
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Под Тюменью сотрудники полиции задержали 41-летнего дебоширу, который матерился, мешал пассажирам и неоднократно пытался остановить состав поезда. Транспорт следовал по маршруту Москва — Красноярск. Об это сообщило управление на транспорте МВД России по УрФО. «Поздней ночью 29 июня в Тюменский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение, что в поезде Москва — Красноярск пассажир нарушает общественный порядок. Установлено, что мужчина выражался нецензурной бранью, мешал отдыху пассажиров. Неспокойный пассажир неоднократно пытался остановить состав, но ему мешали работники поездной бригады», — написала пресс-служба ведомства на официальном сайте. Во время отправления поезда от станции Богданович дебоширу все-таки удалось сорвать стоп-кран в нерабочем тамбуре вагона. Из-за этого пришлось сделать вынужденную остановку. Когда состав прибыл на станцию Тюмени сотрудники полиции задержали в девятом вагоне 41-летнего жителя Омской области. Мужчина оказал сопротивление, поэтому на него надели наручники. На дебоширу составили два административных протокола за мелкое хулиганство и нарушения правил поведения граждан на железнодорожном. Он должен будет выплатить штраф в размере 2500 рублей. В Тюмени ранее транспортная полиция сняла с поезда Санкт Петербург — Новокузнецк двоих пассажиров. Они нарушали общественный порядок — матерились и мешали пассажирам. Обоим назначили штраф.