В ЯНАО перекроют улицу на 10 дней

В Салехарде (ЯНАО) со 2 по 12 июля перекроют участок от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки. Ограничения будут действовать из-за ремонта дороги. Об этом сообщила администрация города.
«Со 2 по 12 июля будут производиться работы по реконструкции дороги на участке от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут следования», — написала администрация города в telegram-канале.
С 25 июня на нескольких участках дороги по улице Объездная проводятся работы по прокладке инженерных сетей. Движение было перекрыто для всех видов транспорта.
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В Салехарде (ЯНАО) со 2 по 12 июля перекроют участок от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки. Ограничения будут действовать из-за ремонта дороги. Об этом сообщила администрация города. «Со 2 по 12 июля будут производиться работы по реконструкции дороги на участке от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут следования», — написала администрация города в telegram-канале. С 25 июня на нескольких участках дороги по улице Объездная проводятся работы по прокладке инженерных сетей. Движение было перекрыто для всех видов транспорта.