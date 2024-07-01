В ЯНАО перекроют улицу на 10 дней

В Салехарде на 10 дней перекроют улицу из-за ремонта дорог
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Ремонт дорог. Курган , ремонт дорог
В Салехарде будет реконструирован участок дороги Фото:

В Салехарде (ЯНАО) со 2 по 12 июля перекроют участок от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки. Ограничения будут действовать из-за ремонта дороги. Об этом сообщила администрация города.

«Со 2 по 12 июля будут производиться работы по реконструкции дороги на участке от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут следования», — написала администрация города в telegram-канале.

С 25 июня на нескольких участках дороги по улице Объездная проводятся работы по прокладке инженерных сетей. Движение было перекрыто для всех видов транспорта.

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В Салехарде (ЯНАО) со 2 по 12 июля перекроют участок от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки. Ограничения будут действовать из-за ремонта дороги. Об этом сообщила администрация города. «Со 2 по 12 июля будут производиться работы по реконструкции дороги на участке от кольца на улице Объездная до памятника паровозу 501-й стройки. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать маршрут следования», — написала администрация города в telegram-канале. С 25 июня на нескольких участках дороги по улице Объездная проводятся работы по прокладке инженерных сетей. Движение было перекрыто для всех видов транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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