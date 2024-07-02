В ЯНАО предлагают арендовать аэропорт за 3000 рублей

Мобильный аэропорт находится в селе Азовы
В ЯНАО ищут арендатора, готового принять в управление модульный сельский аэропорт. Объявление об аренде мобильного модуля в Шурышкарском районе появилось на официальном сайте по реализации государственного и муниципального имущества «ГИС Торги».
«Мобильный вагон под размещение аэропорта расположен по адресу: ЯНАО, Шурышкарский район, село Азовы, улица Школьная, 21», — сообщают на сайте «ГИС торги». Стоимость аренды составляет порядка 3083 рубля.
Срок действия аукциона по договору составит пять лет. Стоимость задатка для участия в торгах — более 600 рублей (20 процентов от начально цены).
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