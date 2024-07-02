В ЯНАО предлагают арендовать аэропорт за 3000 рублей

Власти Шурышкарского района ЯНАО сдают в аренду мобильный аэропорт села Азовы
© Служба новостей «URA.RU»
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Мобильный аэропорт находится в селе Азовы
Мобильный аэропорт находится в селе Азовы Фото:

В ЯНАО ищут арендатора, готового принять в управление модульный сельский аэропорт. Объявление об аренде мобильного модуля в Шурышкарском районе появилось на официальном сайте по реализации государственного и муниципального имущества «ГИС Торги».

«Мобильный вагон под размещение аэропорта расположен по адресу: ЯНАО, Шурышкарский район, село Азовы, улица Школьная, 21», — сообщают на сайте «ГИС торги». Стоимость аренды составляет порядка 3083 рубля.

Срок действия аукциона по договору составит пять лет. Стоимость задатка для участия в торгах — более 600 рублей (20 процентов от начально цены).

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В ЯНАО ищут арендатора, готового принять в управление модульный сельский аэропорт. Объявление об аренде мобильного модуля в Шурышкарском районе появилось на официальном сайте по реализации государственного и муниципального имущества «ГИС Торги». «Мобильный вагон под размещение аэропорта расположен по адресу: ЯНАО, Шурышкарский район, село Азовы, улица Школьная, 21», — сообщают на сайте «ГИС торги». Стоимость аренды составляет порядка 3083 рубля. Срок действия аукциона по договору составит пять лет. Стоимость задатка для участия в торгах — более 600 рублей (20 процентов от начально цены).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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