Дожди прошли в Тюмени в выходные
В Тюмени после затяжных дождей в районе улицы Щербакова возле аквапарка появилось озеро. Видео образовавшегося водоема опубликовал местный житель в соцсети «ВКонтакте».
«Тополиное озеро в Тюмени. Появляется после дождя на улице Щербакова напротив аквапарка, между Газовиков и Солнечным проездом», — написал тюменец Владимир.
В администрации города URA.RU сообщили, что территорию, которую подтопило, расположена в пределах трех участков. Откачку воды должны производить сразу несколько организаций, сейчас работы по ликвидации лужи ведутся.
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