В тюменском микрорайоне после затяжных ливней образовалось озеро. Видео

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Дожди прошли в Тюмени в выходные
Дожди прошли в Тюмени в выходные Фото:

В Тюмени после затяжных дождей в районе улицы Щербакова возле аквапарка появилось озеро. Видео образовавшегося водоема опубликовал местный житель в соцсети «ВКонтакте».

«Тополиное озеро в Тюмени. Появляется после дождя на улице Щербакова напротив аквапарка, между Газовиков и Солнечным проездом», — написал тюменец Владимир.

В администрации города URA.RU сообщили, что территорию, которую подтопило, расположена в пределах трех участков. Откачку воды должны производить сразу несколько организаций, сейчас работы по ликвидации лужи ведутся. 

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В Тюмени после затяжных дождей в районе улицы Щербакова возле аквапарка появилось озеро. Видео образовавшегося водоема опубликовал местный житель в соцсети «ВКонтакте». «Тополиное озеро в Тюмени. Появляется после дождя на улице Щербакова напротив аквапарка, между Газовиков и Солнечным проездом», — написал тюменец Владимир. В администрации города URA.RU сообщили, что территорию, которую подтопило, расположена в пределах трех участков. Откачку воды должны производить сразу несколько организаций, сейчас работы по ликвидации лужи ведутся. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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