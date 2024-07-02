Курганскому губернатору показали, как бизнес помогает готовить будущих энергетиков

Вадим Шумков посетил техникум, где энергетики профинансируют 170 бюджетных мест

02 июля 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

Ранее энергетическая компания и правительство области подписали соглашение по подготовке энергетиков на базе техникума Фото: пресс-служба СУЭНКО Глава Курганской области Вадим Шумков посетил Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Годом ранее СУЭНКО и правительство области подписали соглашение по подготовке на его базе энергетиков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе СУЭНКО, бюджет развития техникума на 2024—2026 годы составит 300 млн рублей. Только в этом году 70 млн инвестирует бизнес, а еще 30 млн — регион. «На сегодня задача — привести в порядок материально-техническую базу и доработать образовательную программу. Наша цель — подготовить ребят к работе в реальном секторе экономики, где их ждут рабочие места с достойными зарплатами. Планы вполне реальные и реализуемые», — отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В энергетической компании рассказали, что в Петуховском техникуме компания профинансирует 170 бюджетных мест. 172 студентам, которые обучатся по целевым договорам, предприятие гарантированно предоставит рабочие места. Уже в ближайшие годы техникум подготовит сотни энергетиков для предприятий региона. «342 выпускника — это специалисты, которым в скором времени предстоит управлять энергосистемой России. На них ляжет колоссальная ответственность, поэтому крайне важно дать им не только твердые знания, но и адаптировать к специфике современной энергетики. Над этим работают преподаватели техникума и лучшие сотрудники СУЭНКО», — рассказал директор энергокомпании Данил Анучин. В компании также отметили, что другой предстоящей задачей стало создание комфортных бытовых условий для студентов. Так, в прошлом году прошел капитальный ремонт 16 жилых комнат в общежитиях. Сейчас энергетики реконструируют здания общежития и столовой. Проживание и питание также будут для ребят бесплатными. На предприятии студентам, обучающимся по целевым договорам, гарантированно предоставят рабочие места Пресс-служба СУЭНКО Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Курганской области Вадим Шумков посетил Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Годом ранее СУЭНКО и правительство области подписали соглашение по подготовке на его базе энергетиков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе СУЭНКО, бюджет развития техникума на 2024—2026 годы составит 300 млн рублей. Только в этом году 70 млн инвестирует бизнес, а еще 30 млн — регион. «На сегодня задача — привести в порядок материально-техническую базу и доработать образовательную программу. Наша цель — подготовить ребят к работе в реальном секторе экономики, где их ждут рабочие места с достойными зарплатами. Планы вполне реальные и реализуемые», — отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В энергетической компании рассказали, что в Петуховском техникуме компания профинансирует 170 бюджетных мест. 172 студентам, которые обучатся по целевым договорам, предприятие гарантированно предоставит рабочие места. Уже в ближайшие годы техникум подготовит сотни энергетиков для предприятий региона. «342 выпускника — это специалисты, которым в скором времени предстоит управлять энергосистемой России. На них ляжет колоссальная ответственность, поэтому крайне важно дать им не только твердые знания, но и адаптировать к специфике современной энергетики. Над этим работают преподаватели техникума и лучшие сотрудники СУЭНКО», — рассказал директор энергокомпании Данил Анучин. В компании также отметили, что другой предстоящей задачей стало создание комфортных бытовых условий для студентов. Так, в прошлом году прошел капитальный ремонт 16 жилых комнат в общежитиях. Сейчас энергетики реконструируют здания общежития и столовой. Проживание и питание также будут для ребят бесплатными.