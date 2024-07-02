Курганскому губернатору показали, как бизнес помогает готовить будущих энергетиков

Вадим Шумков посетил техникум, где энергетики профинансируют 170 бюджетных мест
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ранее энергетическая компания и правительство области подписали соглашение по подготовке энергетиков на базе техникума
Ранее энергетическая компания и правительство области подписали соглашение по подготовке энергетиков на базе техникума Фото:

Глава Курганской области Вадим Шумков посетил Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Годом ранее СУЭНКО и правительство области подписали соглашение по подготовке на его базе энергетиков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе СУЭНКО, бюджет развития техникума на 2024—2026 годы составит 300 млн рублей. Только в этом году 70 млн инвестирует бизнес, а еще 30 млн — регион.

«На сегодня задача — привести в порядок материально-техническую базу и доработать образовательную программу. Наша цель — подготовить ребят к работе в реальном секторе экономики, где их ждут рабочие места с достойными зарплатами. Планы вполне реальные и реализуемые», — отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В энергетической компании рассказали, что в Петуховском техникуме компания профинансирует 170 бюджетных мест. 172 студентам, которые обучатся по целевым договорам, предприятие гарантированно предоставит рабочие места.

Уже в ближайшие годы техникум подготовит сотни энергетиков для предприятий региона. «342 выпускника — это специалисты, которым в скором времени предстоит управлять энергосистемой России. На них ляжет колоссальная ответственность, поэтому крайне важно дать им не только твердые знания, но и адаптировать к специфике современной энергетики. Над этим работают преподаватели техникума и лучшие сотрудники СУЭНКО», — рассказал директор энергокомпании Данил Анучин.

В компании также отметили, что другой предстоящей задачей стало создание комфортных бытовых условий для студентов. Так, в прошлом году прошел капитальный ремонт 16 жилых комнат в общежитиях. Сейчас энергетики реконструируют здания общежития и столовой. Проживание и питание также будут для ребят бесплатными.

На предприятии студентам, обучающимся по целевым договорам, гарантированно предоставят рабочие места
На предприятии студентам, обучающимся по целевым договорам, гарантированно предоставят рабочие места

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Курганской области Вадим Шумков посетил Петуховский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства. Годом ранее СУЭНКО и правительство области подписали соглашение по подготовке на его базе энергетиков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе СУЭНКО, бюджет развития техникума на 2024—2026 годы составит 300 млн рублей. Только в этом году 70 млн инвестирует бизнес, а еще 30 млн — регион. «На сегодня задача — привести в порядок материально-техническую базу и доработать образовательную программу. Наша цель — подготовить ребят к работе в реальном секторе экономики, где их ждут рабочие места с достойными зарплатами. Планы вполне реальные и реализуемые», — отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков. В энергетической компании рассказали, что в Петуховском техникуме компания профинансирует 170 бюджетных мест. 172 студентам, которые обучатся по целевым договорам, предприятие гарантированно предоставит рабочие места. Уже в ближайшие годы техникум подготовит сотни энергетиков для предприятий региона. «342 выпускника — это специалисты, которым в скором времени предстоит управлять энергосистемой России. На них ляжет колоссальная ответственность, поэтому крайне важно дать им не только твердые знания, но и адаптировать к специфике современной энергетики. Над этим работают преподаватели техникума и лучшие сотрудники СУЭНКО», — рассказал директор энергокомпании Данил Анучин. В компании также отметили, что другой предстоящей задачей стало создание комфортных бытовых условий для студентов. Так, в прошлом году прошел капитальный ремонт 16 жилых комнат в общежитиях. Сейчас энергетики реконструируют здания общежития и столовой. Проживание и питание также будут для ребят бесплатными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...