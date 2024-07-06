В Курганской области 8 сентября пройдут выборы губернатора, в которых собираются участвовать пять кандидатов, в том числе и действующий глава региона Вадим Шумков. URA.RU собрало главные вызовы, с которыми столкнутся конкуренты за губернаторское кресло.
Вызовы для губернатора Вадима Шумкова
Главный вызов для действующего губернатора Вадима Шумкова не связан с самими выборами, так как ожидается достаточная явка для их легитимизации, считает политолог Александр Безделов. Сложности скорее кроются в управленческой сфере, поэтому он будет заниматься решением этих проблем.
«За пять лет не удалось наладить эффективную работу в этой сфере. Качество управления в регионе составляет большую проблему. Это связано, не с субъективными факторами, а в большей части с объективными. С тем, что досталось Шумкову от предыдущего руководства», — считает Безделов.
Поэтому формирование команды, которое в последнее время имеет тренд на укрепление, станет дальнейшим локомотивом политики Шумкова. Надежная команда пригодится в воплощении амбициозных планов Шумкова.
Политолог Сергей Ширяев считает, что Шумков на выборах столкнется с задачей невозможности достижения высоких результатов и явки. Представители федерального правительства рекомендовали губернаторам на сентябрьских выборах глав регионов не стараться набирать больше 70% голосов. В Москве считают, что оптимальным результат будет в районе 55%. На прошлых выборах в 2019 году Шумков набрал почти 81% голосов. Ширяев добавил, что также Шумкову важно, чтобы конкуренция между кандидатами была убедительной. Это мотивирует избирателей прийти на участки.
Борьба за второе место среди оппозиционных кандидатов
Оппозиционные кандидаты, по словам Безделова, будут сражаться не столько с Шумковым, сколько между собой за второе место. Это необходимо для утверждения своих позиций на политической арене региона, особенно в период между парламентскими выборами. Также он отметил, что ЛДПР пытается привлечь избирателей, выдвигая женщину-кандидата депутата облдумы Ольгу Дружинину, что является редкостью для губернаторских выборов в России. Ширяев подчеркивает, что оппозиционные кандидаты должны будут продемонстрировать свою значимость и постараются занять максимально высокое место.
«Тем самым будет продемонстрировано, что та или иная политическая сила присутствует, и ее позиции достаточно неплохие в Курганской области. Накануне выборов в облдуму, а потом и Госдуму — это тоже немаловажно», — отметил Ширяев.
Шансы оппозиции
Наибольшие шансы занять второе место у депутата облдумы Виктора Зырянова, возглавляющего обком КПРФ, уверены эксперты. Главный коммунист может привлечь голоса избирателей за счет того, что ранее эта партия имела сильные позиции в регионе. Источники URA.RU, связанные с политической сферой уверены, что КПРФ является самой заметной оппозиционной партией в регионе за счет того, что ее представители регулярно показывают свою работу. Коммунисты активно взаимодействуют с электоратом, имеют устоявшийся партактив. В некоторых муниципалитетах позиции этой партии особенно сильны. Например, в Притобольном округе почти половина местной думы состоит из коммунистов. Поэтому в некоторых округах у Зырянова есть шанс набрать больше 10% голосов.
Также источники считают, что у ЛДПР есть шанс побороться за голоса за счет того, что Ольга Дружинина — единственная женщина-кандидат на выборах. Поэтому она может получить голоса тех, кто хотел бы, чтобы губернатором была женщина. Также у этой партии есть активная молодежь, что может дать преимущество во время агитации.
В выборах собирается участвовать председатель реготделения партии «Справедливая Россия — За правду» депутат гордумы Валерий Державин. Источники считают, что он способен привлечь голоса оппозиционной части населения, которая не доверяет коммунистам, или пролиберальная. Еще один претендент — руководитель реготделения «Партии пенсионеров» депутат облдумы Ярослав Климко. Его партия, по словам источников, не очень известна в регионе. При этом они считают, что за него будет голосовать часть пожилого населения.
Политолог Безделов считает, что высокий результат среди оппозиции на выборах мог бы получить кандидат партии «Новые люди». Это связано с тем, что в Кургане на президентских выборах в марте второе место занял представитель партии депутат Госдумы Владислав Даванков, опередив традиционно сильных в регионе коммунистов. Однако в этот раз партия решила сосредоточиться на выборах в гордуму — ни одного из кандидатов на пост губернатора они не заявили.
Неопределенность и форс-мажорные обстоятельства
Как отмечает Ширяев, в электоральном цикле всегда существует риск неожиданных событий, таких как природные катастрофы или другие форс-мажоры, которые могут повлиять на ход выборов. Для всех кандидатов важно быть готовыми к таким ситуациям и минимизировать их возможное негативное влияние на избирательную кампанию. Особенно такие обстоятельства могут отразиться на рейтинге Шумкова, так как он является действующим губернатором и за проблемы в регионе будет отвечать он, а не другие кандидаты.
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