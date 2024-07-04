В Тюмень с концертом приезжает рок-группа «Танцы минус»

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Песни группы "Танцы минус" звучали в фильме "Брат" и "Брат-2"
Песни группы "Танцы минус" звучали в фильме "Брат" и "Брат-2" Фото:

В Тюмени пройдет концерт группы «Танцы минус». Как сообщает сервис «Яндекс. Афиша», музыка группы звучала в культовых кинофильмах.  

«„Танцы Минус“ — легендарный коллектив из Санкт-Петербурга под художественным руководством Вячеслава Петкуна. За 20 лет существования группа создала несколько десятков радийных хитов, выпустила 11 альбомов. Песни группы звучат в саундтреках к культовым фильмам, включая манифест поколения — фильм „Брат 2“ Алексея Балабанова», — сообщает сервис. 

Концерт пройдет 12 октября. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит группа «Ария». 

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В Тюмени пройдет концерт группы «Танцы минус». Как сообщает сервис «Яндекс. Афиша», музыка группы звучала в культовых кинофильмах.   «„Танцы Минус“ — легендарный коллектив из Санкт-Петербурга под художественным руководством Вячеслава Петкуна. За 20 лет существования группа создала несколько десятков радийных хитов, выпустила 11 альбомов. Песни группы звучат в саундтреках к культовым фильмам, включая манифест поколения — фильм „Брат 2“ Алексея Балабанова», — сообщает сервис.  Концерт пройдет 12 октября. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени с концертом выступит группа «Ария». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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