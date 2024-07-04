В ЯНАО мотоциклист влетел в иномарку. Видео

В Тарко-Сале мотоциклист врезался в иномарку и попал в больницу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер посетил Челябинскую областную больницу. Челябинск, кардиология, операционная, пациент, больной, каталка, врач, больница
Мотоциклиста доставили в больницу Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) мотоциклист столкнулся с автомобилем Mazda. В результате аварии водитель двухколесного транспорта попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.

«В районе дома 22, по улице Бесединой в городе Тарко-Сале 4 июля произошло столкновение мотоцикла и автомобиля марки Mazda. В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Схожая авария произошла в Новом Уренгое 3 июля на улице Мира. Там столкнулись водитель Toyota и мотоцикла. Причиной стало нарушения ПДД со стороны водителя авто, который не уступил дорогу мотоциклисту. В результате водитель двухколесного транспорта был госпитализирован.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) мотоциклист столкнулся с автомобилем Mazda. В результате аварии водитель двухколесного транспорта попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция региона. «В районе дома 22, по улице Бесединой в городе Тарко-Сале 4 июля произошло столкновение мотоцикла и автомобиля марки Mazda. В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Схожая авария произошла в Новом Уренгое 3 июля на улице Мира. Там столкнулись водитель Toyota и мотоцикла. Причиной стало нарушения ПДД со стороны водителя авто, который не уступил дорогу мотоциклисту. В результате водитель двухколесного транспорта был госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...