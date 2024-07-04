В ЯНАО мотоциклист влетел в иномарку. Видео

В Тарко-Сале мотоциклист врезался в иномарку и попал в больницу

04 июля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Мотоциклиста доставили в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) мотоциклист столкнулся с автомобилем Mazda. В результате аварии водитель двухколесного транспорта попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция региона. «В районе дома 22, по улице Бесединой в городе Тарко-Сале 4 июля произошло столкновение мотоцикла и автомобиля марки Mazda. В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Схожая авария произошла в Новом Уренгое 3 июля на улице Мира. Там столкнулись водитель Toyota и мотоцикла. Причиной стало нарушения ПДД со стороны водителя авто, который не уступил дорогу мотоциклисту. В результате водитель двухколесного транспорта был госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тарко-Сале (ЯНАО) мотоциклист столкнулся с автомобилем Mazda. В результате аварии водитель двухколесного транспорта попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция региона. «В районе дома 22, по улице Бесединой в городе Тарко-Сале 4 июля произошло столкновение мотоцикла и автомобиля марки Mazda. В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Схожая авария произошла в Новом Уренгое 3 июля на улице Мира. Там столкнулись водитель Toyota и мотоцикла. Причиной стало нарушения ПДД со стороны водителя авто, который не уступил дорогу мотоциклисту. В результате водитель двухколесного транспорта был госпитализирован.