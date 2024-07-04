В Тарко-Сале (ЯНАО) мотоциклист столкнулся с автомобилем Mazda. В результате аварии водитель двухколесного транспорта попал в больницу. Об этом сообщила госавтоинспекция региона.
«В районе дома 22, по улице Бесединой в городе Тарко-Сале 4 июля произошло столкновение мотоцикла и автомобиля марки Mazda. В результате ДТП водитель мотоцикла был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Схожая авария произошла в Новом Уренгое 3 июля на улице Мира. Там столкнулись водитель Toyota и мотоцикла. Причиной стало нарушения ПДД со стороны водителя авто, который не уступил дорогу мотоциклисту. В результате водитель двухколесного транспорта был госпитализирован.
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