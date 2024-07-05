Певица Шагимуратова и актер Бурунов признались, что хотели бы побывать в Тюмени

06 июля 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Шагимуратова и Бурунов приехали на фестиваль Фото: Денис Моргунов © URA.RU Оперная певица Альбина Шагимуратова и актер Сергей Бурунов рассказали, что никогда не были в Тюмени. Однако оба хотели бы побывать в этом городе. Об этом они рассказали журналисту URA.RU на фестивале «Лето в тобольском Кремле». «К сожалению, в Тюмени еще не был, но надеюсь, что буду. О Тюмени пока ничего не знаю, но узнаю», — сказал Бурунов. Также он рассказал, что не бывал в Тобольске. «Никогда не была в Тюмени. Я вообще впервые здесь (в Тобольске — прим. URA.RU). Я под таким впечатлением от вашего Кремля. Вообще город с огромной историей. И для меня как для артистки выступать сначала именно в Тобольске — это огромная удача», — рассказала Шагимуратова. В Тобольске с 6 по 12 июля проходит фестиваль «Лето в тобольском Кремле». Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, в этом году увеличился спрос на покупку билетов. Отмечается, что все дело в приглашенных артистах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оперная певица Альбина Шагимуратова и актер Сергей Бурунов рассказали, что никогда не были в Тюмени. Однако оба хотели бы побывать в этом городе. Об этом они рассказали журналисту URA.RU на фестивале «Лето в тобольском Кремле». «К сожалению, в Тюмени еще не был, но надеюсь, что буду. О Тюмени пока ничего не знаю, но узнаю», — сказал Бурунов. Также он рассказал, что не бывал в Тобольске. «Никогда не была в Тюмени. Я вообще впервые здесь (в Тобольске — прим. URA.RU). Я под таким впечатлением от вашего Кремля. Вообще город с огромной историей. И для меня как для артистки выступать сначала именно в Тобольске — это огромная удача», — рассказала Шагимуратова. В Тобольске с 6 по 12 июля проходит фестиваль «Лето в тобольском Кремле». Как рассказали URA.RU в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения, в этом году увеличился спрос на покупку билетов. Отмечается, что все дело в приглашенных артистах.