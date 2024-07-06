В Тюмени пьяный 16-летний водитель питбайка и его пассажир пострадали в ДТП

В Тюмени на улице Ф.Салманова нетрезвый 16-летний водитель питбайка опрокинулся вместе с ровесником-пассажиром. Оба подростка пострадали. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона.
«Питбайк ночью опрокинулся на тротуаре в тюменском микрорайоне. 16-летний водитель ранен, его ровесник-пассажир с тяжелыми травмами в больнице. Водитель был нетрезв, показания алкотестер 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — написало ведомство в telegram-канале. Происшествие произошло ночью на улице Ф.Салманова.
Подростки поехали к подругам. В это время родители детей находились на соседней даче. Уточняется, что двухколесный транспорт ему подарила бабушка, но кататься не разрешала. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
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В Тюмени на улице Ф.Салманова нетрезвый 16-летний водитель питбайка опрокинулся вместе с ровесником-пассажиром. Оба подростка пострадали. Об этом сообщила пресс-служба госавтоинспекции региона. «Питбайк ночью опрокинулся на тротуаре в тюменском микрорайоне. 16-летний водитель ранен, его ровесник-пассажир с тяжелыми травмами в больнице. Водитель был нетрезв, показания алкотестер 0,39 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха», — написало ведомство в telegram-канале. Происшествие произошло ночью на улице Ф.Салманова. Подростки поехали к подругам. В это время родители детей находились на соседней даче. Уточняется, что двухколесный транспорт ему подарила бабушка, но кататься не разрешала. Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.