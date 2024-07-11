Счетная палата ЯНАО нашла нарушения в Окружном молодежном центре. Директор учреждения — депутат гордумы Салехарда Павел Титов, победивший в праймериз «Единой России» снял свою кандидатуру с выборов, чтобы не доставить проблем сопартийцам, рассказал агентству источник в политических кругах Ямала.
«Аудиторы выявили массу проблем с расходами бюджета в молодежном центре около двух месяцев назад, а уже в двадцатых числах июня Титов отказался претендовать на новый срок в думе. Его участие в выборах нанесло бы урон имиджу партии. К настоящему времени его уже успели уволить, но мандат он не потерял», — рассказал агентству инсайдер.
Председатель Счетной Палаты ЯНАО Светлана Гусева рассказала URA.RU, что проверка в окружном молодежном центре проводилась в начале июня. Учреждению дали время на устранение всех нарушений до 1 сентября 2024 года.
«Были нарушения финансового порядка, связанные с недостаточной урегулированностью вопросов отбора поставщиков и неэффективные, на наш взгляд, расходы. Главная проблема окружного молодежного центра — отсутствие внутренних регламентов работы. Обсуждался целый комплекс правил: как и по каким критериям отбираются поставщики, как организуются мероприятия. Были выявлены факты отсутствия документального подтверждения определенного расхода», — рассказала Светлана Гусева.
Глава Счетной палаты пояснила, что учреждение закупало билеты на различные молодежные мероприятия и не отчитывалось об их посещении — билеты приобретались, но центр не мог подтвердить, что люди действительно приходили на мероприятия. Представители силовых ведомств не запрашивали у Счетной палаты результаты проверки, отметила Светлана Гусева.
По словам другого источника, Павлом Титовым уже заинтересовались силовые структуры Ямала — найденные аудиторами нарушения могут вызвать массу вопросов к депутату. «Им одним дело не ограничится — последствия будут для всей молодежной сферы округа, в том числе и для профильного департамента», — рассказал агентству собеседник.
Представители УМВД оставили вопрос корреспондента URA.RU без комментариев. Агентство также запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства — ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало о том, что победивший в праймериз «Единой России» Павел Титов снял свою кандидатуру с выборов в гордуму столицы Ямала. Он объяснил свое решение трудностью совмещения депутатских обязанностей и основной работы.
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