12 июля 2024

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода придет в регион в течение часа
Непогода придет в регион в течение часа Фото:

Днем 13 июля на некоторых территориях Тюменской области ожидаются очень сильный дождь, гроза, крупный град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. О непогоде жителей предупредили власти региона.

«Очень сильные дожди, гроза, крупный град, ветер 25 м/с и более прогнозируется в ближайший час на некоторых территориях Тюменской области. Опасные погодные явления продлятся 13 июля, а также в первую половину ночи 14 июля», — сообщается в telegram-канале областных властей.

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, температура воздуха на территории области 13 июля составит днем до 24—29 градусов. В ночь на 14 июля столбики термометров опустятся до 12—17 градусов.

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Днем 13 июля на некоторых территориях Тюменской области ожидаются очень сильный дождь, гроза, крупный град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. О непогоде жителей предупредили власти региона. «Очень сильные дожди, гроза, крупный град, ветер 25 м/с и более прогнозируется в ближайший час на некоторых территориях Тюменской области. Опасные погодные явления продлятся 13 июля, а также в первую половину ночи 14 июля», — сообщается в telegram-канале областных властей. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, температура воздуха на территории области 13 июля составит днем до 24—29 градусов. В ночь на 14 июля столбики термометров опустятся до 12—17 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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