В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Днем 13 июля на некоторых территориях Тюменской области ожидаются очень сильный дождь, гроза, крупный град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. О непогоде жителей предупредили власти региона.
«Очень сильные дожди, гроза, крупный град, ветер 25 м/с и более прогнозируется в ближайший час на некоторых территориях Тюменской области. Опасные погодные явления продлятся 13 июля, а также в первую половину ночи 14 июля», — сообщается в telegram-канале областных властей.
По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, температура воздуха на территории области 13 июля составит днем до 24—29 градусов. В ночь на 14 июля столбики термометров опустятся до 12—17 градусов.
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