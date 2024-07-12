12 июля 2024

В Тюмени произошло массовое ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На место ДТП прибыли медики
На место ДТП прибыли медики Фото:

В Тюмени на улице Молодежной днем 13 июля произошло массовое ДТП. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

«Около 16:50 на Молодежной улице произошло массовое ДТП», — передает telegram-канал «ЧС Тюмень». На место аварии прибыла скорая помощь и сотрудники полиции.

На опубликованном видео показано, что столкнулось как минимум четыре автомобиля. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени на улице Молодежной днем 13 июля произошло массовое ДТП. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. «Около 16:50 на Молодежной улице произошло массовое ДТП», — передает telegram-канал «ЧС Тюмень». На место аварии прибыла скорая помощь и сотрудники полиции. На опубликованном видео показано, что столкнулось как минимум четыре автомобиля. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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