На место ДТП прибыли медики
В Тюмени на улице Молодежной днем 13 июля произошло массовое ДТП. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
«Около 16:50 на Молодежной улице произошло массовое ДТП», — передает telegram-канал «ЧС Тюмень». На место аварии прибыла скорая помощь и сотрудники полиции.
На опубликованном видео показано, что столкнулось как минимум четыре автомобиля. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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