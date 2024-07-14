14 июля 2024
13 июля 2024

В Тюмени во время фестиваля фонариков госпитализировали ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенка доставили в ОКБ №2
Ребенка доставили в ОКБ №2 Фото:

В Тюмени на фестивале водных фонариков возле пруда Южный ребенку стало плохо. Девочку доставили в ОКБ №2. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения. 

«Вызов поступил в 21:28, прибытие бригады скорой помощи в 21:37. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Пациент направлен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное», — сообщили агентству в департаменте.

В социальных сетях тюменцы раскритиковали организацию фестиваля. Как утверждают очевидцы, скорая не могла подъехать к месту инцидента из-за толпы и большого количества машин. По словам жителей, начало мероприятия задержали, а в микрорайоне по окончании фестиваля образовались пробки.

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В Тюмени на фестивале водных фонариков возле пруда Южный ребенку стало плохо. Девочку доставили в ОКБ №2. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.  «Вызов поступил в 21:28, прибытие бригады скорой помощи в 21:37. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Пациент направлен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное», — сообщили агентству в департаменте. В социальных сетях тюменцы раскритиковали организацию фестиваля. Как утверждают очевидцы, скорая не могла подъехать к месту инцидента из-за толпы и большого количества машин. По словам жителей, начало мероприятия задержали, а в микрорайоне по окончании фестиваля образовались пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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