В Тюмени во время фестиваля фонариков госпитализировали ребенка

В Тюмени на фестивале водных фонариков возле пруда Южный ребенку стало плохо. Девочку доставили в ОКБ №2. Об этом URA.RU рассказали в региональном департаменте здравоохранения.
«Вызов поступил в 21:28, прибытие бригады скорой помощи в 21:37. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2. Пациент направлен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное», — сообщили агентству в департаменте.
В социальных сетях тюменцы раскритиковали организацию фестиваля. Как утверждают очевидцы, скорая не могла подъехать к месту инцидента из-за толпы и большого количества машин. По словам жителей, начало мероприятия задержали, а в микрорайоне по окончании фестиваля образовались пробки.
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