Мужчина использовал кухонный нож, чтобы убить сожительницу
Житель Муравленко (ЯНАО) ударил свою сожительницу ножом в грудь и сам сообщил об этом полиции. О происшествии сообщили в следственном управлении округа.
«По данным следствия в городе Муравленко 13 июля 2024 года в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. Мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес 52-летней женщине удар в область грудной клетки. Обвиняемый сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщила пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.
Потерпевшая скончалась на месте. На данный момент по ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу.
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