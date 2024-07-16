16 июля 2024

Житель ЯНАО обратился в полицию и рассказал, как убил сожительницу

Мужчину из Муравленко заключили под стражу
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина использовал кухонный нож, чтобы убить сожительницу
Мужчина использовал кухонный нож, чтобы убить сожительницу Фото:

Житель Муравленко (ЯНАО) ударил свою сожительницу ножом в грудь и сам сообщил об этом полиции. О происшествии сообщили в следственном управлении округа. 

«По данным следствия в городе Муравленко 13 июля 2024 года в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. Мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес 52-летней женщине удар в область грудной клетки. Обвиняемый сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщила пресс-служба СУ СК России по ЯНАО.

Потерпевшая скончалась на месте. На данный момент по ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу.

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Житель Муравленко (ЯНАО) ударил свою сожительницу ножом в грудь и сам сообщил об этом полиции. О происшествии сообщили в следственном управлении округа.  «По данным следствия в городе Муравленко 13 июля 2024 года в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. Мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес 52-летней женщине удар в область грудной клетки. Обвиняемый сообщил о произошедшем в правоохранительные органы», — сообщила пресс-служба СУ СК России по ЯНАО. Потерпевшая скончалась на месте. На данный момент по ходатайству следователя суд заключил мужчину под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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