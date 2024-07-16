Ребенку стало плохо на рейсе «Победы» из Сочи в Тюмень

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После приземления ребенку потребовался врач
После приземления ребенку потребовался врач Фото:

Несовершеннолетний пассажир рейса «Победы», следовавшего из Сочи в Тюмень, почувствовал себя плохо во время полета: при приземлении к ребенку направили врача. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«16 июля, авиакомпания „Победа“, рейс Сочи — Тюмень. Больной пассажир на борту: мальчик, 14 лет, тошнота, слабость, рвотные позывы, общее недомогание. Необходимость врача по прибытию», — сообщает telegram-канал.

Ранее URA.RU писало и о других происшествиях с самолетами. Так, самолет Utair из Тюмени в Ереван несколько часов сжигал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета.

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Несовершеннолетний пассажир рейса «Победы», следовавшего из Сочи в Тюмень, почувствовал себя плохо во время полета: при приземлении к ребенку направили врача. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «16 июля, авиакомпания „Победа“, рейс Сочи — Тюмень. Больной пассажир на борту: мальчик, 14 лет, тошнота, слабость, рвотные позывы, общее недомогание. Необходимость врача по прибытию», — сообщает telegram-канал. Ранее URA.RU писало и о других происшествиях с самолетами. Так, самолет Utair из Тюмени в Ереван несколько часов сжигал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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