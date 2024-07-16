Ребенку стало плохо на рейсе «Победы» из Сочи в Тюмень

После приземления ребенку потребовался врач
Несовершеннолетний пассажир рейса «Победы», следовавшего из Сочи в Тюмень, почувствовал себя плохо во время полета: при приземлении к ребенку направили врача. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«16 июля, авиакомпания „Победа“, рейс Сочи — Тюмень. Больной пассажир на борту: мальчик, 14 лет, тошнота, слабость, рвотные позывы, общее недомогание. Необходимость врача по прибытию», — сообщает telegram-канал.
Ранее URA.RU писало и о других происшествиях с самолетами. Так, самолет Utair из Тюмени в Ереван несколько часов сжигал топливо, чтобы вернуться в аэропорт вылета.
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